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Колко дълго ще живеете? Отговорът ви може да се окаже по-точен, отколкото предполагате

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 септември 2026, 06:51
Колко дълго ще живеете? Отговорът ви може да се окаже по-точен, отколкото предполагате
Източник: iStock/GettyImages

К олко години мислите, че ще живеете? Отговорът ви може да бъде по-показателен, отколкото осъзнавате. Изследване, което проследява възрастни хора в Япония в продължение на до 28 години, внушава, че хората имат изненадващо точна представа за собствената си продължителност на живота. Онези, които са очаквали да живеят по-дълго, като цяло наистина са го направили.

Но техните прогнози показват едно поразително отклонение: мнозина са подценили колко време им остава. Сред участниците, чийто край на живота е можел да бъде установен, изследователите съобщават, че приблизително 59% са надживели очакваната от самите тях продължителност на живота.

Воден от социолога Шохеи Окамото от Университета в Цукуба, екипът анализира данни от Японското изследване на динамиката на застаряването и здравето — национално представително проучване сред възрастни на 60 и повече години в цяла Япония.

През 1996 г. 2447 участници са били попитани каква възраст очакват да достигнат. От тях 393 казва, че не знаят. Останалите 2054 посочват възраст, варираща от 63 до 120 години.

През следващите 28 години 1514 от онези, които са дали оценка, са починали. Приблизително 98% от датите на смъртта са взети от официалните регистри на населението или от съобщения на близките, което позволява на екипа да сравни прогнозираната и действителната продължителност на живота.

Хората, които са очаквали да имат повече години пред себе си, като цяло са живели по-дълго. Връзката се запазва и след като изследователите са отчели възрастта, пола, социоикономическите характеристики и факторите, свързани със здравето.

И така, може ли просто очакването за дълъг живот да ви помогне да живеете по-дълго?

Изследването, налично като препринт, който все още не е преминал през партньорска проверка (peer-review), не може да отговори на този въпрос. Тъй като е било наблюдателно, то не доказва, че очакването за по-дълъг живот удължава живота на човека или че позитивното мислене поддържа хората живи.

Вместо това хората може да знаят неща за своето здраве, навици или фамилна история, които формират както техните прогнози, така и тяхното долголетие. Някой, който се чувства здрав, например, може да очаква да живее по-дълго и също така да е по-вероятно наистина да го направи.

Въпреки че изследователите са отчели широк спектър от здравни фактори, неизмерени характеристики все пак биха могли да засегнат както очакваната, така и действителната продължителност на живота.

Прогнозите са били също така далеч от това да бъдат персонализирани отброявания. В статистическия модел на екипа всяка допълнителна година очакван живот е била свързана само с около 0,12 допълнителни години очаквана преживяемост.

Грешките са варирали сред различните групи. Жените и хората с повече години образование е било по-вероятно да надживеят очакванията си, докато при онези в по-лошо здравословно състояние вероятността за това е била по-малка.

Едно възможно обяснение се крие в едно познато число: 80.

Много участници са избрали 80 като възрастта, която са очаквали да достигнат. Това е било близко до средната продължителност на живота за двата пола при раждане в Япония през 1996 г., което подсказва, че хората може да са „закотвили“ прогнозите си към общоизвестната средна стойност за населението.

Но продължителността на живота при раждане не е същото като оставащата продължителност на живота на човек, който вече е достигнал по-напреднала възраст. Човек, който е преживял до 70 години, е преминал през рисковете от ранния етап на живота, които са допринесли за средната стойност, изчислена при раждането.

Поради това оценка, базирана на настоящата възраст и пол на човека, може да бъде по-подходяща от една-единствена цифра за цялото население. Една обща средна стойност би могла също да замаскира тенденцията жените и хората с повече образование да живеят по-дълго. Всъщност изследването не установява със сигурност, че закотвянето около числото 80 е причинило грешките.

Констатацията за образованието идва с още един обрат. За участниците с повече години образование е било по-малко вероятно да избират възрасти, делящи се на 5, като 75, 80 или 85. Но даването на по-малко закръглени отговори не е направило техните прогнози по-точни: те също често са подценявали продължителността на живота си.

Погрешното изчисляване на дълголетието може да има последици, надхвърлящи чистото любопитство към бъдещето.

„Подценяването на продължителността на живота може да доведе до недостатъчни пенсионни спестявания, докато надценяването ѝ може да доведе до ненужни лишения или дори бедност“, пишат изследователите.

Екипът внушава, че по-ясната информация за оставащата продължителност на живота въз основа на настоящата възраст и пол би могла да помогне на хората да вземат по-добри финансови решения.

Изследването има важни ограничения. Участниците са оценили продължителността на живота си само веднъж, през 1996 г., така че изследователите не са могли да проследят как дадена диагноза, медицинският напредък или смъртта на близък човек биха могли да променят техните очаквания.

В данните е липсвала и подробна информация за дълголетието на родителите. И тъй като проучването е включвало само възрастни хора в Япония, констатациите не могат автоматично да се приложат към по-млади хора или населения на други места.

Резултатите не показват, че хората могат да удължат живота си просто като очакват да живеят по-дълго. Но нашите прогнози могат да съдържат улици, извлечени от това, което знаем, съзнателно или не, за нашето здраве и обстоятелства.

Въпреки това повечето участници са пропуснали една важна възможност: тяхното бъдеще щяло да продължи по-дълго, отколкото са си представяли.

Изследването е достъпно в medRxiv.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Science Alert    
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