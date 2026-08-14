България

Кричим изпраща Георги Кузев

Опелото и погребалната церемония се извършват от митрополит Николай

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 38 минути / 14 август 2026, 07:48
Кричим изпраща Георги Кузев
Последно сбогом с Георги Кузев след побоя на Младежкия хълм.   
Източник: БГНЕС

З апочна поклонението пред тленните останки на Георги Кузев, починал след жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив.

Опелото и погребалната церемония се извършват от митрополит Николай. 

Днес Георги Кузев има рожден ден. Трябваше да навърши 38 години.

От община Кричим обявиха, че поемат разходите по транспортирането на тялото и погребението на своя съгражданин.

„Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път“, заяви кметът Атанас Калчев.

Повече от час жесток побой: Какво разкри прокуратурата за убийството на Младежкия хълм

 

Община Кричим ще поеме разходите за погребението на Георги Кузев

Единият от задържаните за побоя над непалски граждани, е присъствал на убийството на Георги Кузев

Как се стигна до трагедията

Георги Кузев почина, след като беше подложен на жесток побой на Младежкия хълм в Пловдив. По данни по случая той е бил нападнат и измъчван от група тийнейджъри, които се представяли като „ловци на педофили“.

След инцидента Кузев беше в тежко състояние и по-късно почина.

По случая бяха задържани петима младежи на възраст между 14 и 17 години. Установени са още петима непълнолетни, които според разследването са съпричастни към случилото се, но към момента не са били задържани.

Единият от задържаните за побоя над непалски граждани, е присъствал на убийството на Георги Кузев

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени ролята и конкретното участие на всеки от установените младежи.

Случаят предизвика силен обществен отзвук заради възрастта на участниците и начина, по който е извършено нападението. Предстои прокуратурата да реши какви обвинения ще бъдат повдигнати и какви мерки за неотклонение ще бъдат поискани спрямо задържаните.

Последно сбогом с Георги Кузев след побоя на Младежкия хълм
5 снимки
Последно сбогом с Георги Кузев след побоя на Младежкия хълм
Последно сбогом с Георги Кузев след побоя на Младежкия хълм
Последно сбогом с Георги Кузев след побоя на Младежкия хълм
Последно сбогом с Георги Кузев след побоя на Младежкия хълм
Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Георги Кузев убийство в Пловдив Младежки хълм жесток побой тийнейджъри насилие Кричим разследване непълнолетни ловци на педофили
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