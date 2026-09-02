Свят

Откриха тялото на човек от преобърналия се край Гирне кораб

Севернокипърският транспортен министър е уволнен

2 септември 2026, 21:38
Откриха тялото на човек от преобърналия се край Гирне кораб
Източник: БТА
  • Броят на загиналите при потъването на ферибота край Гирне в Северен Кипър достигна 9 души, след като е открито още едно тяло; 241 души са спасени, а издирването на изчезналите продължава.
  • Останките на кораба са локализирани на около 550 метра дълбочина, което прави спасителните и издирвателните операции изключително трудни.
  • Министърът на обществените работи и транспорта на Севернокипърската турска република Ерхан Аръклъ е освободен, за да се гарантира безпристрастно и прозрачно разследване на трагедията.

Кораб с близо 270 души се преобърна край Кипър, има жертви

Тялото на един човек от потъналия край Гирне, в северната част на Кипър, пътнически кораб е било открито, с което броят на загиналите при инцидента нарасна до девет, съобщи турският информационен сайт „Хаберлер“.

Изданието се позовава на изявление на премиера на признатата единствено от Турция Севернокипърската турска република (СРСК) Юнал Юстел, който е заявил, че тялото е открито в резултат на продължаващите операции по издирването на общо 20-те изчезнали след преобръщането на кораб в неделя.

„Останките на кораба са били локализирани на около 550 метра дълбочина в резултат на търсенето, извършено с турския спасителен кораб „Алемдар“ (Alemdar). От преобърналия се ферибот „Фило Джет“ (Filo Jet) бяха спасени 241 души, намерени са телата на осем загинали, а акцията по издирването на останалите 20 изчезнали продължава“, е съобщил Юстел пред медията.

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Той е посетил близките на изчезналите, които чакат на пристанището в Гирне и ги е информирал за последните развития в спасителната операция, след което е направил изявление пред медиите. По думите му поради голямата дълбочина заснемането и издирвателно-спасителните дейности се извършват при изключително трудни условия, но екипите работят с пълна ангажираност към мисията.

„Мъката ни е голяма и трудно може да се опише. Болката на семействата е и наша болка, тяхното страдание е страдание за всички нас“, цитира думите му „Хаберлер“.

Той се наклонил на една страна 15 минути след като се отдалечил от пристанището - най-вероятно поради неправилно разпределение на товара

На фона на трагедията и започналото разследване, министърът на обществените работи и транспорта на СКТР Ерхан Аръклъ е бил освободен от длъжност, информира „Хаберлер“, като уточни, че решението за освобождаването на Аръклъ е взето от министър-председателя Юстел. Според официалното съобщение мярката е предприета с цел осигуряване на безпристрастното и прозрачно протичане на разследването.

Пътническият кораб, изпълняващ курсове по линията между пристанище Гирне и турското пристанище Ташуджу в Мерсин, започна да се пълни с вода откъм носа малко след като отплува от Гирне в неделя по обед.

При опита си да се върне обратно в пристанището на Кирения корабът се преобърна. От него първоначално бяха спасени 241 души, намерени бяха телата на осем загинали, а за 20 изчезнали бе започната издирвателна операция.

 

Източник: БТА, Иво Радойков    
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