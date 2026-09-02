Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

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С ъединените щати възобновиха военните си удари срещу Иран, насочени към обекти, свързани с Корпуса на пазителите на ислямската революция (КПИР) във и около стратегическия Ормузки проток, съобщиха от Централното командване на САЩ.

Военните действия във вторник съвпаднаха с ескалацията в кампанията за икономически натиск на администрацията на Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесент заяви по време на срещата на Г-20 в Северна Каролина, че администрацията възнамерява „икономически да задуши този режим“ и да наложи допълнителни санкции, за да принуди Техеран да се върне на масата за преговори.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

Новите боеве отбелязват промяна в стратегията, която президентът на САЩ Доналд Тръмп очерта миналия месец, когато наблегна върху икономическия натиск срещу Техеран и обеща „икономически Ден D“ срещу Иран. Представители на администрацията твърдяха, че по-строгите санкции и насочването към ключови финансови артерии могат в крайна сметка да принудят Иран да се върне към преговорите.

Малко след обявяването на ударите във вторник, държавната агенция IRNA съобщи за чути експлозии в Бандар Абас, Сирик, Джаск и Кешм.

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След заплахи за отмъщение от страна на ирански служители, иранските медии публикуваха съобщения за извършени атаки срещу американски цели в региона.

Тръмп нарече Иран „луди и глупави“

Президентът Тръмп написа в Truth Social: „Ако провалената нация Иран отвърне на тази напълно оправдана атака, тя ще бъде ударена отново на много по-твърдо и по-високо ниво, но това няма да бъде най-голямата атака от всички - тя чака в засада“.

Тръмп добави: „Когато всичко приключи, от Ислямска република Иран ще е останало съвсем малко!“

По-късно президентът заяви пред Трей Ингст от Fox News: „Ако отвърнат, ще бъдат ударени много по-силно. А ако го направят отново, вече няма да съществуват. Те не спират. Те са луди и са глупави“.

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Той продължи: „Опитаха се да възстановят радара си, защото не виждат нищо. Изчакахме го почти да бъде завършен и тогава го ударихме. Мисля, че споразумение с тях не струва и хартията, на която е написано. Дадохме им много шансове“.

Преди това Тръмп е заплашвал да унищожи иранската „цивилизация“, наред с друг език, използван за загатване на ефективното унищожаване на страната с военни средства.

Но въпреки сериозните спънки, претърпени откакто САЩ и Израел за първи път започнаха съвместната си война на 28 февруари, докладите показват, че иранските военни са прегрупирали ракетните си способности и дронове с по-бързи темпове, отколкото са очаквали американските и израелските служители.

В друг пост в Truth Social във вторник вечерта Тръмп заяви: „Не се опитвам да принудя Иран да отиде на масата за преговори, както съобщиха фалшивите новини на ABC. Изобщо не ми пука дали ще подпишат безполезно - за тях - споразумение. Нашата позиция в момента ми харесва много повече, с почти пълен контрол над Ормузкия проток и с тяхната икономика, която напълно колабира. Те просто разиграват неизбежното. Кога иранският народ ще въстане и ще се бори? Президент DJT“.

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Иран отвръща на удара

Пълният обхват на щетите, причинени от последните американски удари, остана неизвестен във вторник. Иранската държавна агенция IRNA съобщи, че бригаден генерал Алиреза Мархамати, заместник-губернатор по сигурността в провинция Систан и Белуджистан, е заяви, че разследванията за обхвата на атаките и щетите продължават.

Иранските държавни медии разпространиха и твърдения за цивилни жертви и щети по невоенни обекти. Държавният радиотелевизионен оператор съобщи, че американските удари са поразили сватбена церемония в Сирик и фабрика за рибно брашно в Кешм. Отделно Ахмад Нафиси, заместник-губернатор на провинция Хормозган, заяви пред иранската държавна телевизия, че удар върху къща, домакинстваща сватбена церемония в село Кухестак, е убил петима души, включително дете, и е ранил най-малко 68 други. Твърденията не са потвърдени от независим източник.

САЩ удариха Иран, който атакува целия регион в отговор

С появата на информацията за ударите, Иран обеща отмъщение. След американската операция Иран изстреля балистични ракети към Йордания, като Корпусът на пазителите на ислямската революция заяви, че е атакувал американска база на брега на Йордания в Акабския залив, според иранската държавна телевизия. Йорданските военни съобщиха, че са прихванали 10 ракети, а останалите три са паднали в ненаселени райони. В небето над Акаба бяха видени експлозии, за които се смята, че са били прихващания от противовъздушната отбрана.

Ирански военни представители отправиха поредица от предупреждения след атаките. Говорителят на КПИР бригаден генерал Хосеин Мохеби, цитиран от агенция Tasnim, заяви, че „агресорите ги очаква сурово наказание“ и че „Америка ще съжалява за новите си атаки“. Tasnim цитира и неназован военен представител, според когото иранските въоръжени сили ще отговорят „ решително и всеобхватно“ на всяка атака срещу територията или интересите на страната.

В съвместно изявление Генералният щаб на въоръжените сили на Иран и Централният щаб „Хатам ал-Анбия“ също предупредиха, че силите на Ислямската република ще нанесе „унищожителни удари“ върху Съединените щати. По-късно иранските медии излъчиха кадри, за които се твърди, че показват изстрелване на ракети срещу американски цели, и съобщиха за свалянето на американски дрон MQ-9 Reaper – твърдения, които не може да бъдат независимо потвърдени.

Цената на ескалацията расте

Тръмп сигнализира в понеделник, че може да са необходими допълнителни военни действия срещу Иран, ден след като американските военни заявиха, че са поразили ракетни пускови установки на остров Ларак в Ормузкия проток. Последната ескалация дойде, след като Иран изстреля ракети към американски съоръжения в Йордания, които бяха прихванати, докато властите в Обединените арабски емирства заявиха, че са свалили ирански дрон над емирски води.

След като САЩ нанесе удари срещу иранския остров Ларак, КИПР заяви, че на атаката „ще бъде отговорено“ по начин, който „ще доведе до наказание на агресора“.

Сблъсъците отбелязаха рязко увеличение на враждебността в целия регион, докато напрежението между Вашингтон и Техеран продължава да нараства.

Връщането към военните действия идва на фона на нарастващи въпроси относно цената на продължителния конфликт, тъй като американските запаси от някои усъвършенствани боеприпаси са подложени на натиск. Обществената подкрепа за войната, която доведе до скок на световните цени на петрола, остава ограничена, което потенциално създава политически предизвикателства за републиканците преди междинните избори през ноември.

Цените на петрола разшириха печалбите си тази седмица, тъй като подновените боеве между САЩ и Иран породиха опасения за възможни смущения в доставките на енергия и корабоплаването през Ормузкия проток. Цените на суровия петрол, които вече бяха нараснали с около 7 процента за седмицата, се покачиха още повече след ударите във вторник.

По-високите цени на петрола доведоха и до увеличени разходи на бензиностанциите. Средната национална цена за галон редовен бензин се покачи до 4,10 долара във вторник, според AAA, в сравнение с 3,19 долара по същото време миналата година. Скокът идва, тъй като суровият петрол е поскъпнал с повече от 50 процента от началото на годината, добавяйки към опасенията за инфлация сред потребителите.

Държавният департамент издаде ново предупреждение за пътуване в Близкия изток

Държавният департамент във вторник преиздаде регионално предупреждение за пътуване в Близкия изток поради интензификацията на враждебните действия между САЩ и Иран, предупреждавайки, че ситуацията със сигурността може да се влоши с кратко предизвестие.

В предупреждението се казва, че американците в региона трябва да проявяват повишено внимание и да се подготвят за потенциални смущения в пътуванията, цитирайки риска от по-нататъшна ескалация. Освен това се предупреждава, че Иран и подкрепяните от него групировки могат да се насочат към американски интереси, бизнеси и институции в чужбина.

Предупреждението беше придружено от подобни известия от няколко американски посолства и дипломатически мисии в региона, включително тези в Израел, Йордания, Катар и Иран, което подчертава опасенията относно потенциалното въздействие на подновения конфликт върху американските граждани в чужбина.