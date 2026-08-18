Министър Ефремова проверява социалните служби в Пловдив заради убийството на Георги Кузев

М инистърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще посети Пловдив днес, за да провери на място предприетите от социалните служби действия във връзка с убийството на 37-годишния Георги Кузев. Акцентът на срещите ще бъде поставен върху непълнолетните, които са участвали в инцидента или са станали негови свидетели.

Социалните служби работили с едно от децата, задържани за убийството в Пловдив

Програмата на Ефремова включва среща с ръководствата на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, за да бъде направена оценка на досегашните действия и да се планира допълнителна социална и психологическа подкрепа за децата и техните семейства. По-рано през деня тя ще открие и срещата на Съвета на децата в града.

Посещението идва след разкритието, че институциите са имали контакт с едно от децата, свързани с престъплението, още преди трагедията. Около месец и половина преди инцидента в социалните служби е постъпил сигнал за девиантно поведение. Този факт повдига сериозни въпроси относно ефективността на механизмите за ранна превенция, работата с деца в риск и координацията между социалните, образователните, здравните и правоохранителните институции. След жестокия случай семействата на всички свързани деца са насочени към специализирани социални услуги и психологическа подкрепа.

Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Случаят е безпрецедентен

37-годишният Георги Кузев бе убит на 4 август 2026 г. на Младежкия хълм в Пловдив, като по случая бяха задържани петима непълнолетни. Според данните от прокуратурата жестокият побой над мъжа е продължил повече от час. Трагедията предизвика широк обществен отзвук в цялата страна. В Пловдив вече се обсъждат и конкретни общински и институционални мерки за овладяване на агресията сред младите, включително разширяване на мрежата за видеонаблюдение в града и ограничаване на достъпа на деца до определено онлайн съдържание.