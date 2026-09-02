Опозицията атакува правителството за Лайпциг: "България мълчи"

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Ч аст от опозицията в Народното събрание обвини правителството в липса на достатъчно ясна реакция по случая с опита за атака с дрон на летището в Лайпциг.

От ГЕРБ и „Демократична България“ заявиха, че България не е показала необходимата солидарност с Германия, а позицията на Министерството на външните работи определиха като твърде обща.

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От ГЕРБ посочиха, че става дума за опит за атака срещу държава член на Европейския съюз и НАТО и един от най-големите съюзници на България.

„Това е опит за атака срещу държава член на ЕС и НАТО, наш съюзник. На фона на множеството коментари от НАТО и Урсула фон дер Лайен, България мълчи“, заявиха от партията.

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От „Демократична България“ също отправиха критики към позицията на българското Министерство на външните работи.

Според депутата Ивайло Мирчев България е единствената страна, която не споменава Русия във връзка със случая.

„Има позиция, но никъде Русия не е спомената, все едно нищо не е станало. Вместо ясна позиция имаме снижаване, а темата дори липсва на сайта на Външното министерство“, коментира той, цитиран от NOVA.

И ГЕРБ, и „Демократична България“ настояха президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност, на който да бъдат обсъдени ситуацията, рисковете за сигурността и позицията на България.

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От „Възраждане“ подходиха по различен начин към темата, като свързаха случая с предстоящите избори в Германия.

От формацията заявиха, че след вота и при евентуална победа на техните политически партньори политиката на Германия може да се промени.