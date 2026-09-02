Стрелба в начално училище в САЩ, 6-годишно дете рани учителка

- При стрелба в начално училище във Вирджиния е ранен един възрастен, но няма пострадали деца.
- Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи; децата вече са при семействата си.
- Властите определят случая като изолирано събитие, като нападателят вече не представлява заплаха, но подробности за него и връзката му с жертвата не са съобщени.
6-годишно дете простреля учителка в класна стая в САЩ
Един човек е ранен при стрелба в начално училище в американския щат Вирджиния днес, съобщи представител на властите, който е присъствал на мястото, предаде Асошиейтед прес. Той потвърди, че няма пострадали деца.
Джим Ууд, член на градския съвет на Уейнсбъро, заяви в телефонно интервю за АП, че стрелбата е била изолирано събитие и нападателят повече не представлява заплаха. Той отказа да даде повече подробности за заподозрения стрелец.
Ууд уточни, че децата вече са при семействата си.
Стрелба край училище в САЩ, двама ранени
Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не се смятат за животозастрашаващи.
Говорителката на щатската полиция на Вирджиния Робин Лоусън също потвърди, че е пострадал един възрастен, но няма ранени деца.
Ууд каза същи, че не може да идентифицира нападателя, нито да потвърди каква е връзката между него и жертвата.