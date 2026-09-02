България

Стрелба в начално училище в САЩ, 6-годишно дете рани учителка

Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не се смятат за животозастрашаващи

2 септември 2026, 20:54
Стрелба в начално училище в САЩ, 6-годишно дете рани учителка
Полицаи реагират на извънредна ситуация в начално училище в Уейнсбъро, щата Вирджиния   
Източник: БТА
  • ​При стрелба в начално училище във Вирджиния е ранен един възрастен, но няма пострадали деца.
  • Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи; децата вече са при семействата си.
  • Властите определят случая като изолирано събитие, като нападателят вече не представлява заплаха, но подробности за него и връзката му с жертвата не са съобщени.

6-годишно дете простреля учителка в класна стая в САЩ

Един човек е ранен при стрелба в начално училище в американския щат Вирджиния днес, съобщи представител на властите, който е присъствал на мястото, предаде Асошиейтед прес. Той потвърди, че няма пострадали деца.

Джим Ууд, член на градския съвет на Уейнсбъро, заяви в телефонно интервю за АП, че стрелбата е била изолирано събитие и нападателят повече не представлява заплаха. Той отказа да даде повече подробности за заподозрения стрелец.

Ууд уточни, че децата вече са при семействата си.

Стрелба край училище в САЩ, двама ранени

Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не се смятат за животозастрашаващи.

Говорителката на щатската полиция на Вирджиния Робин Лоусън също потвърди, че е пострадал един възрастен, но няма ранени деца.

Ууд каза същи, че не може да идентифицира нападателя, нито да потвърди каква е връзката между него и жертвата.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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