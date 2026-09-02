Свят

Каунас призова НАТО за адекватен отговор на руски хибридни атаки

Вилнюс изрази безусловна солидарност с Германия и настоя за адекватен отговор на заплахите

2 септември 2026, 21:58
Каунас призова НАТО за адекватен отговор на руски хибридни атаки
Източник: iStock
  • Литовският министър на отбраната Робертас Каунас призова НАТО да изработи адекватен отговор на руските хибридни атаки, включително заплахите от т.нар. „сива зона“.
  • Той посочи като пример неуспешната атака с дронове с експлозиви срещу летище „Лайпциг/Хале“, за която Германия обвинява Русия.
  • Каунас заяви, че Германия ясно е определила Русия като агресор, но НАТО не е задействала член 4 за консултации; Литва междувременно изрази пълна солидарност с Германия.

Неконвенционална руска атака може да доведе до “значителни” жертви

Литовският министър на отбраната Робертас Каунас смята, че НАТО трябва да "намери подходящ отговор на заплахата, която представляват руските хибридни атаки", предаде ДПА. 

"В момента сме изправени пред реалността, че Русия няма да се промени", заяви Каунас, цитиран от литовските медии. "Това означава, че като организация НАТО трябва да бъде в състояние да се бори със заплахите от "сивата зона", пред които сме изправени днес, и да отговори на тях с адекватен отговор", добави той. 

Каунас коментира случая с неуспешната атака с безпилотни летателни апарати, натоварени с експлозиви, срещу летището "Лайпциг/Хале" в Германия, за която германското правителство обвинява Русия. 

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

На въпроса защо НАТО не е приложило член 4 във връзка с инцидента, Каунас отговори, че Германия ясно е определила Русия като агресор.

Член 4 от Северноатлантическия договор предвижда провеждането на консултации между съюзниците, ако държава членка на алианса обяви, че е подложена на външна заплаха.

По-рано правителството във Вилнюс изрази безусловната си солидарност с Германия. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
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