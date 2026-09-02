България

Предлагат полицаите да оказват първа помощ с автоматични дефибрилатори

Целта е автоматичните външни дефибрилатори да бъдат използвани за първа помощ още в първите минути след сърдечен арест

2 септември 2026, 15:12
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  • „Прогресивна България“ предлага промени в Закона за здравето, с които всички около 2300 автомобила на МВР да бъдат оборудвани с автоматични външни дефибрилатори.
  • Целта е полицаи да могат да оказват първа помощ при внезапен сърдечен арест, тъй като МВР често пристига преди спешните медици, които обикновено се нуждаят от 8–12 минути.
  • БЧК е готов да обучава поетапно служителите, а финансирането ще се търси от държавния бюджет и Фонда за пътна безопасност; според вносителите ранната дефибрилация може значително да повиши шансовете за оцеляване.

НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места

От „Прогресивна България“ днес внасяме промени в Закона за здравето, които ще дадат възможност полицаите при пристигане на място да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, каза зам.-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев от „Прогресивна България“ на брифинг в Народното събрание. Всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с дефибрилатори. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест, а ако в рамките на първите пет минути бъде извършена дефибрилация между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, посочи Илиев.

От Българския Червен кръст (БЧК) имат готовност да започнат поетапно обучение на състава на МВР. Около 2300 са автомобилите на МВР, в това число са не само патрулките на КАТ, а и автомобилите на охранителна полиция и на пожарна безопасност, обясни Георги Илиев. Финансиране ще се търси по линия на държавния бюджет и от Фонда за пътна безопасност, уточни той.

Колко важни са „Първите три минути“

С този законопроект искаме да разпространим използването на автоматични дефибрилатори, които могат да се използват от всеки гражданин, самият апарат дава указания. В Европа това е широко застъпена практика, но в България разпространението и яснотата относно използването на тази възможност е много ниска, добави Илиев.

Според статистиката на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да стигнат до мястото на инцидента, а органите на МВР пристигат първи, коментира Илиев и добави, че така ще се увеличи възможността за оказване на ефективна първа помощ.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
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