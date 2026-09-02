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Си Цзинпин: Китай се противопоставя на „чуждестранната намеса“ в Близкия изток

Китайският президент направи изявлението по време на първото си посещение в Египет от десет години

2 септември 2026, 21:28
Си Цзинпин
Си Цзинпин   
Източник: Getty Images
  • Си Цзинпин и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси призоваха за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток и се обявиха срещу чуждестранната намеса в региона.
  • Китай заяви готовност да съдейства за сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток, докато Пекин е под засилващ се американски натиск заради подкрепата си за Иран и покупките на ирански петрол.
  • Посещението показва стремежа на Китай да засили влиянието си в Близкия изток и отношенията си с държави, традиционно близки до САЩ, като Египет.

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Китайският президент Си Цзинпин отбеляза, че е необходимо протипоставяне на "чуждестранната намеса" в Близкия изток по време на първото си посещение в Египет от десет години, на фона на нова ескалация на военните действия в региона, предаде Франс прес.

Конфликтът беше сред основните теми на разговорите му с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси. Двамата призоваха за "дипломатически решения" за трайно прекратяване на военните действия, започнали след американско-израелската офанзива срещу Иран в края на февруари.

"Трябва да отстояваме принципа, че народите от Близкия изток са господари на собствените си дела и да се противопоставяме на външната намеса", заяви Си, цитиран от Синхуа.

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Китайският президент заяви и готовност да работи със страните от региона за гарантиране на сигурността на корабоплаването, която е сериозно нарушена от продължаващите атаки срещу плавателни съдове в Ормузкия проток.

Визитата се проведе на фона на засилващия се американски натиск върху търговските партньори на Иран. Китай, който е един от основните партньори на Техеран и най-големият купувач на ирански петрол, се оказва в центъра на този натиск.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на подразделение в Обединените арабски емирства на египетска банка, обвинена в участие във финансови трансакции с Иран.

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Вашингтон също така заплаши да засили санкциите срещу иранската икономика, включително с потенциални мерки срещу китайски банки. Пекин заяви, че ще защитава интересите на Иран.

Китай се стреми да укрепи отношенията си с държави от Близкия изток, които традиционно са близки до Вашингтон. Египет е сред най-големите получатели на американска военна помощ и е дългогодишен посредник в регионалните конфликти. 

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси подчерта своята "независима външна политика" и определи Египет и Китай като "партньори" в укрепването на ролята на Глобалния Юг.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
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