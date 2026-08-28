България

Убийството в Пловдив: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи

Обвиняемите за смъртта на 37-годишния Георги Кузев вече са осем непълнолетни

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 28 август 2026, 06:55
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О кръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за тримата непълнолетни младежи, които бяха привлечени към наказателна отговорност за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в града, предава NOVA.

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Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15 години. Според събраните до момента доказателства тримата също са участвали в нападението и са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

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Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях съдът по-рано постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

„Самият факт, че има още три лица, привлечени към отговорност, означава, че в тази посока се работи доста активно“. Това обясни пред NOVA адвокат Димитър Марковски, който защитава интересите на семейството на Георги Кузев.

По думите му делото все още се намира в досъдебна фаза и не може категорично да се каже дали всички участници в побоя вече са привлечени към наказателна отговорност.

„Присъствието на девет лица на снимката, която стана публично известна, не означава задължително, че всичките са участвали него“, посочи Марковски.

И обясни, че за новите обвинения са събрани допълнителни свидетелски показания, както и резултати от изследвания на дрехи, по които е установена кръв на Георги Кузев.

„Прокуратурата разполага с доказателства, а вече има и изготвена експертиза в подкрепа на свидетелските показания“, каза адвокатът.

Според него съдът има достатъчно аргументи да определи най-тежката мярка за неотклонение на тримата нови обвиняеми.

Марковски коментира и въпроса как се установява кой точно е нанесъл фаталните удари при групов побой.

„Много често в практиката е много трудно да се установи кой от съизвършителите какви точно удари е нанесъл на жертвата“, обясни той.

По думите му записите от камерите и останалите доказателства могат да помогнат за изясняването на ролята на всеки от участниците. Дори да не бъде установено кой точно е нанесъл смъртоносния удар, обаче, това не означава автоматично, че останалите участници няма да носят наказателна отговорност.

„Съдебната практика приема, че даже и да не е нанесен смъртоносният удар от някой от съучастниците, той пак следва да носи наказателна отговорност“, заяви защитникът. И подчерта, че при подобен случай може да се приеме наличието на общ умисъл.

Адвокатът коментира и ролята на хората, които са снимали побоя. Самото заснемане не означава автоматично съучастие, но при определени обстоятелства може да има основание за наказателна отговорност.

„Има хипотеза, в която снимащите могат да са съучастници. Ако се установи, че те са насърчавали и подстрекавали продължаването на побоя чрез това снимане, чрез използване на думи и изрази, които да стимулират физическите извършители, може да се обмисли обвинение за подбудителство като форма на съучастие“, каза Марковски.

Той подчерта, че семейството на Георги Кузев ще претендира за обезщетение за причинените неимуществени вреди. „Ще предявим граждански иск пред съда“, заяви адвокатът.

Марковски посочи, че размерът на обезщетението все още не е уточнен, а към момента предприема необходимите действия за защита на интересите на сестрата на Георги, която е негов единствен наследник. По отношение на непълнолетните обвиняеми адвокатът уточни, че родителите могат да носят гражданска отговорност за действията на децата си.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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