Норвегия задържа руски кораб заради дълг от $4,22 млрд. към „Нафтогаз“

Норвежките власти задържаха руски кораб по искане на украинския „Нафтогаз“ като част от опитите за принудително събиране на присъденото обезщетение от Русия.

Арбитражен трибунал в Хага през 2023 г. постанови Москва да плати на „Нафтогаз“ 4,22 млрд. долара плюс лихви и разноски за конфискуваните след анексирането на Крим активи.

„Нафтогаз“ заяви, че ще продължи да преследва руски активи в различни държави, докато Русия не изпълни арбитражното решение.

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Норвежките власти задържаха руски кораб по искане на украинската държавна компания "Нафтогаз", предаде Ройтерс.

Според информация от украинската компания корабът е задържан заради арбитражно обезщетение, което Русия следва да изплати на "Нафтогаз".

"Нафтогаз" води съдебни дела срещу Русия от 2016 г. с искане за обезщетение за активите на компанията, отнети от Москва след анексирането на Крим през 2014 г.

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През април 2023 г. арбитражен трибунал в Хага постанови Русия да изплати на "Нафтогаз" 4,22 милиарда долара, плюс лихви и съдебни разноски, за конфискуваното имущество в Крим. Москва обаче не е изпълнила решението.

"Нафтогаз" съобщи, че задържането на руския кораб е разпоредено от норвежки съд на 31 август.

"Русия не може да избегне отговорност просто като откаже да се съобрази с международно арбитражно решение", заяви изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

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Съгласно съдебната заповед корабът няма право да напуска сегашното си местоположение.

"Ще продължим да преследваме руски активи по целия свят, докато обезщетението, присъдено на "Нафтогаз", не бъде изплатено", се казва в съобщение на украинската компания.

Компанията заяви, че координира действия по изпълнение на арбитражното решение в множество юрисдикции, включително САЩ, Франция, Обединеното кралство и Финландия, където са замразени руски активи.