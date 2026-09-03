Внимавайте днес за народните поличби за есента, църквата почита Св. Антим

Н а 3 септември православната църква почита паметта на Свети мъченик Антим, епископ на Никодим. Той е живял през III и IV век, във време на жестоки гонения срещу християните по време на римските императори Диоклециан и Максимиан. Свети Антим е бил известен със своята мъдрост, кротост и непоколебима вяра. Той е утешавал и подкрепял християните, които били измъчвани и хвърляни в затвори, като ги е вдъхновявал да не се отричат от Христос. Проповедите му са обърнали във вярата много езичници, което го е направило особено мразен за римските власти. За да не изложи на опасност общността си, той доброволно се предал на мъчителите си. Подложен на жестоки изтезания, той останал твърд във вярата си и бил обезглавен около 303-304 г.

Народните поличби за този ден са свързани с прогнозата за предстоящата есен.

Ако сутрин има гъста роса, денят ще бъде слънчев и топъл.

Яркото слънце сутрин и безоблачното небе предвещават богата реколта от гъби и горски плодове.

Ранното отлитане на жеравите е знак за ранна и студена есен.

Ако мъглата се издига високо над земята, есента ще бъде суха и топла.

Облачното утро, без дъжд, пък означава, че ще има много дъжд през есента.