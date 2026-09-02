Полиция окупира „Славейков“, проверяват наред т.нар. локали

- На столичния площад „Славейков“ има засилено полицейско присъствие и се проверяват личните документи на младежи с профил на т.нар. „локали“.
- От МВР определят действията като рутинни проверки, без да посочват конкретна операция или нарушение.
- От пролетта на площада се събират групи младежи, срещу които има сигнали за шум, сбивания и замърсяване, след което район „Средец“ е сезирал полицията.
Задържаха младежите, нападнали хора на площад „Славейков”
Има засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“. Органите на реда проверяват личните документи на хора с профил на т. нар. локали.
От Министерството на вътрешните работи казаха, че става въпрос за рутинни проверки.
Припомняме, че от пролетта на тази година на площада се събират младежи, облечени с черни тениски. След множество сигнали на живущи в района и публикации в социалните мрежи за шум, сбивания и замърсяване на площада, администрацията на район „Средец" адресира проблема до органите на реда.