Полиция окупира „Славейков“, проверяват наред т.нар. локали

На столичния площад „Славейков“ има засилено полицейско присъствие и се проверяват личните документи на младежи с профил на т.нар. „локали“.

От МВР определят действията като рутинни проверки, без да посочват конкретна операция или нарушение.

От пролетта на площада се събират групи младежи, срещу които има сигнали за шум, сбивания и замърсяване, след което район „Средец“ е сезирал полицията.

Задържаха младежите, нападнали хора на площад „Славейков”

Има засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“. Органите на реда проверяват личните документи на хора с профил на т. нар. локали.

Засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“ Източник: БТА

От Министерството на вътрешните работи казаха, че става въпрос за рутинни проверки.

Засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“ Източник: БТА

Припомняме, че от пролетта на тази година на площада се събират младежи, облечени с черни тениски. След множество сигнали на живущи в района и публикации в социалните мрежи за шум, сбивания и замърсяване на площада, администрацията на район „Средец" адресира проблема до органите на реда.