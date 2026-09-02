България

Полиция окупира „Славейков“, проверяват наред т.нар. локали

Униформени проверяват личните документи на младежи, а от МВР определят действията като рутинни

2 септември 2026, 20:04
Полиция окупира „Славейков“, проверяват наред т.нар. локали
Засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“   
Източник: БТА
  • На столичния площад „Славейков“ има засилено полицейско присъствие и се проверяват личните документи на младежи с профил на т.нар. „локали“.
  • От МВР определят действията като рутинни проверки, без да посочват конкретна операция или нарушение.
  • От пролетта на площада се събират групи младежи, срещу които има сигнали за шум, сбивания и замърсяване, след което район „Средец“ е сезирал полицията.

Задържаха младежите, нападнали хора на площад „Славейков”

Има засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“. Органите на реда проверяват личните документи на хора с профил на т. нар. локали.

Засилено полицейско присъствие на столичния площад Славейков
Засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“ Източник: БТА

От Министерството на вътрешните работи казаха, че става въпрос за рутинни проверки.

Засилено полицейско присъствие на столичния площад Славейков
Засилено полицейско присъствие на столичния площад „Славейков“ Източник: БТА

Припомняме, че от пролетта на тази година на площада се събират младежи, облечени с черни тениски. След множество сигнали на живущи в района и публикации в социалните мрежи за шум, сбивания и замърсяване на площада, администрацията на район „Средец" адресира проблема до органите на реда. 

Източник: БТА, София Господинова    
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