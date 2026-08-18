Ефремова: Работи се с родителите на задържаните за убийството на Кузев, но не всички съдействат

С всички деца, свързани с убийството на Георги Кузев, които не са в ареста, се работи и са насочени към съответните социални услуги, но най-важна е работата с родителите, а не всички оказват съдействие поради липса на доверие в системата.

Това заяви социалният министър Наталия Ефремова след среща с ръководствата на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Пловдив и с Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив във връзка с убийството на Младежкия хълм в Пловдив.

Социалните служби работили с едно от децата, задържани за убийството в Пловдив

По думите ѝ с родителите, които не съдействат, са насрочени срещи и се работи по-внимателно. С някои от децата, свързани с убийството на Младежкия хълм, е работено, каза министърът, но отказа да конкретизира с кои и какви противообществени прояви са извършили. Тя посочи, че някои са били насочени към социални услуги, но системата не е успяла да предотврати убийството.

"Фокусът ни е по отношение на превенцията на подобни прояви. На първо място е да подобрим доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено и заради липсата на това доверие днес сме свидетели на ситуация, която е с трагичен край", подчерта Ефремова.

Тя увери, че мерките, които се предприемат, не се правят кампанийно, а се цели те да са системни.

Министърът каза, че са обсъдени мерки по отношение на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни граждани. Ефремова заяви, че се е запознала и с начина на работа със семействата на задържаните деца и дали има братя и сестри, на които трябва да се окаже подкрепа.

"Докато децата са в ареста, конкретни мерки за тях няма как да се предприемат от социалните служби, посочи Ефремова. След това, когато е възможно, ще бъде оказана и психологическа помощ за тях", поясни тя.

Министър Ефремова проверява социалните служби в Пловдив заради убийството на Георги Кузев

"Безспорно и ясно е, че когато става въпрос за противообществени прояви, има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели", посочи Ефремова и отчете, че сегашните мерки не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и родители.

Относно социалните мрежи Ефремова посочи, че ограничението само по себе си едва ли би помогнало, защото има начини да бъде заобиколено.

"Моята посока на работа ще бъде по отношение на това да създаваме повече информация за децата, за да правят разлика между виртуална реалност и истина и да им създаваме морален компас и критично мислене за това какво се случва в реалността", добави социалният министър.