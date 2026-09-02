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Трима от племето на Канарите ще се борят за оставането си в “Игри на волята”

Жани, Кристина и Йоанна получиха най-много гласове край огъня

2 септември 2026, 23:56
Трима от племето на Канарите ще се борят за оставането си в “Игри на волята”
“Игри на волята”   
Източник: NOVA

П лемето на Канарите претърпя нов неуспех на Арената на “Игри на волята” и трима от неговите воини ще се борят за оставане в голямата игра. По време на племенния съвет психоложката Кристина, професионалната танцьорка Жани и авантюристката Йоанна бяха посочени като главните виновници за лошото представяне на отбора.

На екстремната Арена в Дуранкулак Вулканите, Ураганите и Канарите се изправиха в своя първи сблъсък за неприкосновеност. Битката изправи участниците пред сложни и непознати нови елементи, изискващи дисциплина, издръжливост и умела работа в екип.

Въпреки трудности в началото, Червените намериха пътя към успеха за втори пореден път. Втори завършиха Сините, които отново изпуснаха натрупана преднина, но показаха хладнокръвие и също стигнаха до спасението.

Игри на волята
“Игри на волята” Източник: NOVA

Загубата отреди на Зелените място край огъня, където водещата Ивет Лалова-Колио ги посрещна с горещи въпроси и новината, че цели трима от тях ще бъдат номинирани. След разгорещена дискусия племето стигна до консенсус, че Йоанна, Кристина и Жани трябва да бъдат изпратени на битка за спасение.

Утре вълнуващите сблъсъци в най-екстремното риалити продължават с втората номинационна битка, след която ще бъдат определени и следващите номинирани в Дивия север.

Не пропускайте “Игри на волята” в сряда, 3 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA     
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