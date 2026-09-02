България

ПП настоява за мерки за защита на стратегическите обекти от енергийната инфраструктура

Според Николай Денков Европа навлиза в нов етап в отношенията си с Москва след позицията на германските власти по казуса "Лайпциг"

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 14:07
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О т „Продължаваме Промяната“ призоваха за спешна оценка на рисковете пред националната сигурност и за конкретни мерки за защита на критичната инфраструктура в България.

Депутатите Николай Денков и Радослав Рибарски отправиха критики към правителството за реакцията му, след като Германия официално посочи Русия като отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг.

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Според Денков Европа навлиза в нов етап в отношенията си с Москва след позицията на германските власти.

„От вчера Европа се намира в нова фаза на отношенията си с Русия. Без никакви заобикалки Берлин ясно каза, че държи Москва отговорна за подготвените атентати на летището в Лайпциг“, заяви бившият премиер.

По думите му и преди е имало редица инциденти, при които са били изразявани подозрения за руска намеса, но германското правителство за първи път е отправило толкова категорично обвинение. Денков свърза случващото се с войната в Украйна и обвини режима на Владимир Путин, че вместо да търси прекратяване на конфликта, е предприел действия за неговата ескалация към Европа.

„Това не е първият случай, но изявлението на германското правителство показва, че оттук нататък дипломацията, в която няма ясно назоваване на проблема, вече не се разглежда като възможност за положително развитие“, заяви той, цитиран от NOVA.

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Представителите на ПП отправиха критики към българското правителство, което според тях не реагира достатъчно категорично на променящата се среда за сигурност.

„Управляващите продължават да се правят на ни чул, ни видял, ни разбрал“, заяви Денков.

Той посочи като примери взривове в български предприятия и случаи с дронове на територията на страната.

„Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове“, каза депутатът.

Според него трябва да бъде направена оценка както на опасността от нови инциденти в промишлени обекти, така и на възможността от навлизане на дронове, които могат да представляват заплаха за страната. Затова ПП настоява темата да бъде обсъдена на най-високо институционално ниво.

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„Минималното, което може и трябва да се направи, е да се свика Консултативният съвет при президента. Може и да бъде съвет при премиера - това е тяхно решение, но трябва да се обследва какви са реалните рискове днес пред България и какво прави правителството, за да ги предотврати“, заяви Денков.

Радослав Рибарски също предупреди, че според него липсата на достатъчна подготовка увеличава уязвимостта на страната. „Отказът на правителството да отчете реалните опасности създава уязвимост. Тази уязвимост пък води до неподготвеност на България да посрещне едни такива заплахи, за които имаше отдавна сигнали“, заяви той.

По думите му от повече от година в Европа се предупреждава за възможни подобни провокации, а през последните месеци те стават все по-чести. Рибарски даде за пример балтийските държави, които, според него, са изградили по-добри способности за откриване и неутрализиране на дронове. „Както виждаме, балтийските държави успяват доста добре да засекат и да неутрализират всеки един дрон, а цяло лято се нагледахме на дронове по българското Черноморие и един, който падна в непосредствена близост до критична инфраструктура“, каза депутатът.

Той постави специален акцент върху сигурността на енергийните обекти и припомни, че миналата седмица е попитал министъра на отбраната какви действия се предприемат за защита на критичната инфраструктура.

„Не получих отговор, който да ми дава спокойствие, че ние сме подготвени“, заяви Рибарски.

Според народния представител подобни провокации вероятно ще продължат и могат да станат по-сериозни, поради което България трябва да започне подготовка възможно най-скоро.

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„Апелът е правителството да не стои и да си заравя главата в пясъка, да не отрича реалната опасност, а да започне подготовка час по-скоро и най-вече за критичната инфраструктура, касаеща енергетиката“, призова Рибарски.

От „Продължаваме Промяната“ настояват институциите да направят актуална оценка на заплахите за страната и въз основа на нея да бъдат предприети конкретни действия за защита на стратегическите обекти.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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