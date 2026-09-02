Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

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Единадесет години след оттеглянето си от професионалния футбол, 46-годишната бразилска легенда Роналдиньо се готви за сензационно завръщане на терена. Бившият носител на „Златната топка“ подписа договор с италианския отбор от Серия C Равена и вече пристигна в Италия.

Роналдиньо присъства на официалното си представяне пред феновете на тима за сезон 2026/2027. Собственикът на Равена заяви, че привличането му не е само маркетингов ход, а очакванията са бразилецът да изиграе поне един официален мач в третата дивизия.

Самoто носител на световната титла не скри вълнението си и изрази желание отново да изпита радостта от играта, като отбележи последния си гол в кариерата с екипа на италианския клуб.