България

Още три деца са обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Данните за участието на новите обвиняеми са подкрепени от свидетелски показания, видеозаписи и експертиза

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 17:50
Още три деца са обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив
Източник: БТА

О кръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми още трима непълнолетни - две момчета на 17 години и едно на 15 години, за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в града.

Според прокуратурата тримата са участвали в престъплението заедно с другите петима непълнолетни, срещу които вече са повдигнати обвинения.

Повече от час жесток побой: Какво разкри прокуратурата за убийството на Младежкия хълм

Разследването сочи, че жертвата е била умишлено убита по особено мъчителен начин, с особена жестокост и по хулигански и сексуални подбуди.

Данните за участието на новите обвиняеми са подкрепени от свидетелски показания, видеозаписи и експертиза, при която по дрехите им са открити следи от човешка кръв. Установено е, че и тримата са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Те са дали обяснения пред разследващите в присъствието на адвокатите си и са задържани за до 48 часа. В петък прокуратурата ще поиска от съда да им наложи постоянен арест.

„Никой не е искал този край“: Съдът гледа мерките на задържаните за убийството в Пловдив тийнейджъри

С новите обвинения непълнолетните, привлечени по делото, вече са осем - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях съдът вече е определил мярка „задържане под стража“. Разследването продължава.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
убийство Пловдив Младежкия хълм
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Още три деца са обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Още три деца са обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Прокуратурата: Заглушител не е открит в „Драгалевци“

Прокуратурата: Заглушител не е открит в „Драгалевци“

Исторически триумф: Никола Цолов взе суперлиценз за Формула 1

Исторически триумф: Никола Цолов взе суперлиценз за Формула 1

Военен самолет на САЩ кацна в Бургас

Военен самолет на САЩ кацна в Бургас

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата
Ексклузивно

27 август: Когато Вашингтон посрещна най-опасната жена на планетата

Преди 11 часа
В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък
Ексклузивно

В края на август: Времето се пречупва с бури в четвъртък и студен вятър в петък

Преди 12 часа
Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света
Ексклузивно

Може ли Иран да направи войната още по-скъпа за САЩ и света

Преди 11 часа
Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия
Ексклузивно

Най-охраняваната граница в Европа: Туристи пръскат хиляди, за да ходят пеш до Русия

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Бивша спортна звезда разкри как е провалил срещата си с Риана

Любопитно Преди 1 час

Бившият куотърбек Мат Лайнарт разкри смущаващи подробности за срещата си с поп иконата Риана. Спортистът призна, че липсата на увереност и неочакван херпес на устната са съсипали шансовете му с певицата преди години

Кой ще наследи богатството на Доли Партън от $450 милиона?

Кой ще наследи богатството на Доли Партън от $450 милиона?

Свят Преди 2 часа

След смъртта на Доли Партън въпросът за нейното състояние от 450 милиона долара остава отворен. Без преки наследници, съдбата на музикалния ѝ каталог за 120 млн. долара, тематичния парк „Доливуд“ и империята ѝ зависи от тайни тръстове и завещания

.

Силови тренировки: Тайното оръжие за здравето на сърцето на жените

Любопитно Преди 2 часа

Ново изследване показва, че силовите тренировки забавят стареенето на сърцето и намаляват риска от инфаркт при жените с цели 44%. Вижте лесната 30-минутна програма за начинаещи, която можете да изпълнявате у дома

Откраднаха безценно древно златно съкровище в Испания

Откраднаха безценно древно златно съкровище в Испания

Свят Преди 2 часа

Съкровището от Вилена представлява колекция от около петдесет предмета

Ратко Младич

Почина генерал Ратко Младич

Свят Преди 2 часа

Бившият командир на армията на босненските сърби почина на 84-годишна възраст в затвора в Хага, след като международният съд отхвърли молбата му за предсрочно освобождаване

Постреляха моторист с въздушна пушка в Русе

Постреляха моторист с въздушна пушка в Русе

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство и е започнало разследване за хулиганска проява

Радев допусна вдигане на лихвите през септември

Радев допусна вдигане на лихвите през септември

България Преди 2 часа

Като основни причини управителят на БНБ посочи инфлацията и енергийния шок

НЗОК призна, че е дала некоректни данни на КЗК

НЗОК призна, че е дала некоректни данни на КЗК

България Преди 3 часа

От касата обясняват, че грешката е възникнала заради дублиране на стойности по фактури

Завръщането на „Принца на мрака“: Подготвят биографичен филм за Ози Озбърн

Завръщането на „Принца на мрака“: Подготвят биографичен филм за Ози Озбърн

Любопитно Преди 3 часа

Една година след смъртта на Ози Озбърн семейството му работи активно по биографичен филм за рок легендата. Сценарият вече е готов, търси се режисьор, а синът му Джак разкри, че вече имат конкретен актьор предвид за главната роля

Вдигат минималната работна заплата до 660 евро за 2027 г.

Вдигат минималната работна заплата до 660 евро за 2027 г.

България Преди 3 часа

За 2028 г. прогнозният размер на най-ниското възнаграждение у нас е 680 евро, а за 2029 г. - 710 евро

ИИ извърши първата в света мозъчна операция в Лондон, спасявайки зрението на 48-годишен пациент

ИИ извърши първата в света мозъчна операция в Лондон, спасявайки зрението на 48-годишен пациент

Свят Преди 3 часа

Лондонски неврохирурзи извършиха първата в света успешна операция за отстраняване на мозъчен тумор с помощта на изкуствен интелект. Технологията анализира видео в реално време, за да предотврати фатални грешки и да спаси зрението на пациента

„Просто малко магия“: Сандра Бълок и Никол Кидман омагьосаха червения килим

„Просто малко магия“: Сандра Бълок и Никол Кидман омагьосаха червения килим

Любопитно Преди 3 часа

Холивудските звезди събраха погледите на премиерата на дългоочакваното продължение на култовата лента. Двете актриси заложиха на синхронизирани рокли без презрамки с високи цепки, демонстрирайки перфектна форма и неостаряващ стил

Големият обрат през септември: 5 зодии започват нов живот

Големият обрат през септември: 5 зодии започват нов живот

Любопитно Преди 3 часа

Междуличностната динамика във връзките е основна тема през този месец, докато се учим как да слушаме другите, същевременно отстоявайки себе си

Внимание, пенсионери: Промяна в датите за пенсиите през септември

Внимание, пенсионери: Промяна в датите за пенсиите през септември

България Преди 4 часа

Вижт екога започва и риключва изплащането на сумите от Български пощи

Прокуратурата подхвана отново парите за „Хемус“: Проверяват и държавни служители

Прокуратурата подхвана отново парите за „Хемус“: Проверяват и държавни служители

България Преди 4 часа

По делото има привлечени обвиняеми

Какво постига Украйна с ударите по руски цели в Черно море

Какво постига Украйна с ударите по руски цели в Черно море

Свят Преди 4 часа

Украйна засилено атакува руски пристанища в Черно море и почти успя да блокира руския износ на зърно и на петрол от най-важното пристанище в Новоросийск. Последиците за руските производители са сериозни

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Алекс Иванов в обувките на емигрант, звездата от „Братя” с нов кино пробив

Edna.bg

„Нина Роза" с Галин Стоев е канадското предложение за „Оскар"

Edna.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Време е за жребия в Шампионската лига

Gong.bg

Сделка: Астън Вила подписа с Леон Горецка

Gong.bg

Още трима непълнолетни са обвинени за убийството край Младежкия хълм в Пловдив

Nova.bg

Прокуратурата: Има доказателства за заглушаване на сигнал в „Драгалевци“, но самото устройство не е открито

Nova.bg