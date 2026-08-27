Още три деца са обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

О кръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми още трима непълнолетни - две момчета на 17 години и едно на 15 години, за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в града.

Според прокуратурата тримата са участвали в престъплението заедно с другите петима непълнолетни, срещу които вече са повдигнати обвинения.

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Разследването сочи, че жертвата е била умишлено убита по особено мъчителен начин, с особена жестокост и по хулигански и сексуални подбуди.

Данните за участието на новите обвиняеми са подкрепени от свидетелски показания, видеозаписи и експертиза, при която по дрехите им са открити следи от човешка кръв. Установено е, че и тримата са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Те са дали обяснения пред разследващите в присъствието на адвокатите си и са задържани за до 48 часа. В петък прокуратурата ще поиска от съда да им наложи постоянен арест.

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С новите обвинения непълнолетните, привлечени по делото, вече са осем - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях съдът вече е определил мярка „задържане под стража“. Разследването продължава.