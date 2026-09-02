До пет пъти по-ниски продуктови такси за електроника, таксата за автомобилите отпада

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П ромените в Закона за управление на отпадъците предвиждат отпадане на продуктовата такса за моторните превозни средства и намаляване между четири и пет пъти на таксите за електрическо и електронно оборудване. Законопроектът, внесен от „Демократична България“, получи широка подкрепа на първо четене в Народното събрание.

„За“ гласуваха 174 народни представители, а седем депутати от ДПС се въздържаха.

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Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов определи приемането на законопроекта като първа стъпка към по-мащабна реформа в сектора. По думите му основната цел трябва да бъде създаването на реална конкуренция и прекратяването на порочни практики при управлението на продуктовите такси.

„Днес, с приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците, правим първа стъпка към осветяване, разкриване и разграждане на един порочен модел на управление на така наречените продуктови такси и към нормализиране на сектора“, заяви Витанов, цитиран от NOVA.

Той уточни, че „Прогресивна България“ не подкрепя безусловно всички предложения в законопроекта и между първо и второ четене ще настоява част от текстовете да бъдат променени.

Промени в организациите за оползотворяване

Сред спорните предложения е промяната в собствеността на организациите за оползотворяване. Витанов посочи, че парламентарната група най-вероятно няма да подкрепи тези текстове.

По думите му на пазара има работещи дружества, за които подобна принудителна промяна на собствеността не е необходима.

Законопроектът предвижда най-малко 51% от капитала на организациите за оползотворяване да принадлежи на компании, които пускат на пазара стоки, превръщащи се впоследствие в отпадъци, подлежащи на разделно събиране и третиране.

Именно това предложение среща резервите на „Прогресивна България“ и вероятно ще бъде сред текстовете, които ще бъдат обсъждани и променяни между двете четения.

Повече конкуренция в сектора

„Сам по себе си законопроектът не решава проблемите, но дава добра посока“, посочи Витанов.

Според него една от основните промени трябва да бъде отварянето на пазара за повече дружества. Целта е да се ограничи концентрацията и да се създаде реална конкуренция при събирането и оползотворяването на отпадъците.

От „Прогресивна България“ са склонни да подкрепят промяна в режима, при който компаниите извършват дейности по оползотворяване на отпадъци. Обсъжда се преминаване от разрешителен към регистрационен режим или въвеждането на междинен вариант.

Витанов обаче предупреди, че пълната либерализация също крие рискове и сама по себе си не гарантира по-добри резултати за околната среда.

„Пълното отваряне не е гаранция за намаляване на екологичния отпечатък“, заяви той.

Какво се случва с продуктовите такси

Предстои да бъде решено и доколко да бъдат премахнати продуктовите такси, плащани на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Витанов посочи като конкретна промяна решението продуктовите такси за електрическо и електронно оборудване да бъдат намалени между четири и пет пъти.

Законопроектът предвижда и отпадане на продуктовата такса за моторните превозни средства.

Според Витанов независимо от конкретните решения, които ще бъдат взети между първо и второ четене, системата за управление и оползотворяване на отпадъците предстои да претърпи сериозни промени.

Той определи предприетите действия като начало на по-мащабна реформа, чиято цел трябва да бъде прекъсването на влиянието на фигури, които по думите му през годините са се възползвали от системата на продуктовите такси.

Промени в контрола

Предвижда се и преразпределяне на част от контролните правомощия в сектора. Определени функции, които в момента са в Министерството на околната среда и водите, трябва да преминат към Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.

Предлага се също облекчаване на режима за извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци, като вместо досегашното разрешение бъде въведена регистрация.

Витанов допълни, че предстои да се обсъди и доколко да бъдат премахнати продуктовите такси, които се плащат на ПУДООС.

По думите му целта на промените е да се създаде по-прозрачен и конкурентен модел, който да ограничи концентрацията в сектора, без да се допуска това да е за сметка на контрола и опазването на околната среда.