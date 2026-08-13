Двете момичета, задържани за убийството на Георги Кузев в Пловдив, остават в ареста

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П ловдивският апелативен съд потвърди мярката "задържане под стража" спрямо двете момичета от петимата обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив. Трите момчета не обжалваха определението на Окръжния съд, с което всички бяха оставени в ареста.

Заседанието се проведе при закрити врата.

Съдебното определение е окончателно.

Докато течеше заседанието по мярката за неотклонение, пред съдебната палата се проведе протест с искане за справедливост за Георги. Стотици крещяха "Убийци", след което се преместиха под прозореца на залата.

Вътре пък дойдоха родители на обвиняемите, съобщи "24 Часа".

Адвокатите на момичетата, които са на 15 и 17 години, поискаха от съда да им наложи най-леката мярка "под надзор на родител". Пред журналисти адвокат Атанас Милков каза, че извършителите на побоя не са били в съдебната зала на 7 август и ги няма и днес.

Пред медиите прокурор Стефани Черешарова коментира, че има доказателства, че момичетата са участвали активно в побоя. До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения по отношение на действията на групата. Има множество видеозаписи, екипът вече е от двама прокурори, множество следователи, а полицията извършва активно оперативна работа, каза още прокурорът.

Преди да започне съдебното заседание протестиращи пред сградата на Съдебната палата настояха за справедлив процес и за промяна в Наказателния кодекс.

Младежите са обвинени за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди. Побоят е продължил повече от час.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях - три момчета и две момичета. Трима от младежите са от Пловдив, а другите двама от Стара Загора и с. Строево.