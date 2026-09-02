Защо инвеститорите започват да следят нервно пазарите на облигации?

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации достигна 4,79%, а приближаването към психологическата граница от 5% може да засили натиска върху Уолстрийт.

По-високата доходност прави облигациите по-привлекателни, оскъпява кредитите и може да понижи оценките на акциите, особено на компаниите, зависими от бъдещи печалби и инвестиции в AI.

След края на силния сезон на корпоративните отчети инвеститорите вероятно ще се фокусират повече върху инфлацията, лихвите и растящия държавен дълг, което увеличава риска от корекция на фондовия пазар.

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Покачването на доходността по американските държавни облигации може да се превърне в следващото сериозно изпитание за Уолстрийт, след като силният сезон на корпоративните отчети приключва и вниманието на инвеститорите отново се насочва към инфлацията, лихвените проценти и държавния дълг, пише в свой анализ Ройтерс.

Особено чувствително за фондовия пазар може да се окаже евентуално приближаване на доходността по 10-годишните американски държавни облигации към 5 на сто, предупреждават пазарни стратези.

По-високата доходност прави облигациите по-привлекателна алтернатива на акциите, оказва натиск върху оценките на компаниите и увеличава разходите за финансиране на бизнеса и домакинствата. Ако този процес продължи, по-скъпият кредит може да започне да влияе и върху икономическия растеж.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се е повишила с повече от 80 базисни пункта от началото на март и късно вчера достигна 4,79 на сто. Въпреки това широкият индекс S&P 500 е нараснал с над 11 на сто от началото на годината и остава само с около 2 на сто под рекордния си връх от 13 август.

Досега силното нарастване на корпоративните печалби до голяма степен компенсира опасенията от по-високата доходност. С приключването на отчетния сезон за второто тримесечие обаче инвеститорите може да започнат да обръщат по-голямо внимание на макроикономическите рискове.

„Смятам, че вниманието на пазара сега се насочва повече към тези макроикономически фактори, защото вече нямаме буфера от сезона на отчетите“, заяви Кийт Лърнър, главен инвестиционен директор в „Труист Адвайзъри Сървисис“ (Truist Advisory Services).

Поскъпването на държавния дълг се дължи на съчетание от фактори, сред които опасенията за устойчиво висока инфлация, увеличаващият се бюджетен дефицит на САЩ и запазващата се устойчивост на американската икономика.

Разпродажбите на световните пазари на облигации се засилиха вчера и след новото поскъпване на петрола заради подновените военни действия между САЩ и Иран. Допълнителен натиск оказват очакванията за ново повишаване на лихвите в САЩ след изказванията на председателя на Управлението за федерален резерв Кевин Уорш.

„Устойчивата инфлация, големите държавни заеми и нарастващите нужди от частни инвестиции не дават основание да се очаква натискът върху доходността да отслабне“, посочиха стратезите на „БлекРок Инвестмънт Инститют“ (BlackRock Investment Institute).

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Доходността по 10-годишните облигации достигна тази седмица най-високото си равнище от януари 2025 г. За последно тя премина границата от 5 на сто през октомври 2023 г., когато американският фондов пазар също премина през период на слабост.

Според Антъни Саглимбене, главен пазарен стратег в „Америпрайз“ (Ameriprise), 5 на сто се очертава като психологическа граница, която може да даде повод на инвеститорите да намалят рисковите си позиции.

Доходност над това равнище исторически е привличала значителни инвестиции към облигациите, посочи Мич Шлезингер, главен инвестиционен стратег в „Евърмей Уелт Мениджмънт“ (Evermay Wealth Management). По думите му компаниите, които са силно зависими от външно финансиране, също могат да започнат да изпитват затруднения.

„Вероятно се приближаваме към момента, в който пазарът на акции ще започне да се тревожи“, каза Шлезингер.

По-високата доходност има пряко отражение и върху моделите, използвани за оценяване на компаниите. С повишаването на лихвите бъдещите корпоративни печалби имат по-ниска настояща стойност, което е особено неблагоприятно за компаниите, чиито оценки зависят в голяма степен от очакванията за бърз растеж през следващите години.

„Компаниите, които генерират парични потоци в бъдеще, носят по-голямо бреме да докажат, че могат да поддържат този растеж“, заяви Кевин Ши, старши анализатор на акции в „Би Ен Уай Уелт“ (BNY Wealth).

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Този риск може да бъде особено значим за компаниите, свързани с изкуствения интелект, тъй като голяма част от поскъпването на техните акции се основава на очакванията, че огромните настоящи инвестиции в технологията ще донесат значителни бъдещи печалби.

Според Ноа Вайсбергер, ръководител на отдела за акции в „Би Си Ей Рисърч“ (BCA Research), именно в най-добре представящите се части на фондовия пазар е натрупан значителен риск от промяна на дългосрочните лихвени очаквания. По думите му сътресение на облигационния пазар може да се пренесе пряко върху оценките на акциите.

Съотношението цена/печалба на S&P 500 бе 19,7 в понеделник спрямо 22,2 в началото на годината, сочат данни на „Ел Ес И Джи Дейтастрийм“ (LSEG Datastream). Показателят обаче продължава да бъде над дългосрочната си средна стойност от около 16.

Силният ръст на корпоративните печалби досега е помогнал за понижаването на този показател и е направил оценките на американските акции по-умерени. Допълнително покачване на доходността обаче може да ограничи възможностите за ново повишаване на пазарните оценки.

Според инвеститорите ключово значение ще има не само равнището на доходността, но и скоростта на нейното покачване. Досегашното увеличение е сравнително постепенно и е дало възможност на компаниите и пазарите да се приспособят.

„Ако започнем да наблюдаваме доста рязко покачване на лихвените проценти, това може сериозно да се отрази на бъдещите пазарни оценки“, заяви Мат Стаки, главен портфейлен мениджър за акции в „Нортуестърн Мючуъл Уелт Мениджмънт“ (Northwestern Mutual Wealth Management). По думите му тогава инвеститорите ще започнат да поставят под въпрос и устойчивостта на растежа на корпоративните печалби при по-строги финансови условия.