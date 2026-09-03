Депутатите избират окончателно новия управител на НЗОК

П роцедурата за избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е на финалната си фаза. Днес депутатите трябва да определят кой ще оглави институцията.

Парламентът изслушва кандидатите за новото ръководство на НЗОК

За поста управител са издигнати две кандидатури.

„Прогресивна България“ номинира д-р Владимир Даскалов. По време на изслушването му пред депутатите преди седмица той представи вижданията си за по-ефективно управление и разходване на средствата от здравноосигурителните вноски.

Втората кандидатура е на Станимир Михайлов, предложен от „Продължаваме Промяната“. Той вече е ръководил НЗОК. Според него неефективното разходване на средствата е сред основните причини за високото доплащане, което пациентите правят за медицински услуги.

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

За поста подуправител има само един кандидат - Здравко Шушков, издигнат от „Прогресивна България“.

След проведените изслушвания предстои Народното събрание да вземе окончателно решение кой ще ръководи НЗОК и кой ще заеме поста на подуправител.