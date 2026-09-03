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Неочакван виновник за килограмите: Учените разкриха как точно фруктозата кани мазнините в тялото

Ново изследване показва, че разграждането на захарта в тънките черва променя микробиома и улеснява усвояването на мазнините. Това обяснява защо прекомерният прием на фруктоза води до затлъстяване

3 септември 2026, 06:49
Неочакван виновник за килограмите: Учените разкриха как точно фруктозата кани мазнините в тялото
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock

С нарастването на нивата на затлъстяване с тревожни темпове учените събират все повече данни за множеството рискови фактори и причини за състоянието. Познаването на основните механизми зад тази здравна криза може да помогне за намирането на по-ефективни начини за справяне с нея.

Разбирането на затлъстяването е особено сложно заради множеството фактори, които участват в развитието му - от индивидуалните генетични особености до химичните сигнали в организма. То не се дължи просто на прекомерен прием на храна.

Това, което постъпва в организма през червата, обаче може да има редица последващи ефекти, както показва ново изследване на широко разпространената захар фруктоза.

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Изследването е проведено от екип на Калифорнийския университет в Ървайн и публикувано в списание Science Advances. То разкрива изненадваща връзка между фруктозата и усвояването на мазнини, като допринася за по-доброто разбиране на затлъстяването като сложна поредица от метаболитни процеси, пише ScienceAlert.

Фруктозата се среща естествено в организма и се съдържа в трапезната захар, плодовете и някои зеленчуци. Високофруктозният царевичен сироп, който е във фокуса на новото изследване и е сред основните източници на добавена захар в съвременното хранене, е подсладител, широко използван в преработените храни.

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Фруктозата вече е свързвана със затлъстяването. Проучване от 2023 г. предполага, че тази проста захар може да е общият фактор, който свързва различни хипотези за причините за затлъстяването. Досега обаче не беше напълно ясно по какъв начин фруктозата влияе на организма и допринася за увеличаването на теглото и развитието на затлъстяване.

Новото изследване показва, че вероятно не става дума само за калориите, които фруктозата съдържа. Оказва се, че е замесен и друг процес, свързан с тънките черва и тяхната нагъната повърхност, покрита с власинки, които подпомагат усвояването на хранителните вещества.

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„Консумацията на високофруктозен царевичен сироп е рисков фактор за затлъстяване и диабет, но основните механизми, особено на ниво конкретни органи, все още не са напълно изяснени“, пишат изследователите в публикуваната си научна работа.

Учените установили „неочаквана роля на разграждането на фруктозата в тънките черва за регулирането на чревния микробиом, растежа на лимфните съдове в илеума, усвояването на хранителните мазнини и в крайна сметка на метаболитното състояние на целия организъм“ след прием на високи количества високофруктозен царевичен сироп.

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Изследователите генетично модифицирали мишки така, че да не произвеждат KHK-C – основния ензим, който участва в разграждането на фруктозата в тънките черва. След това животните били хранени с високи количества високофруктозен царевичен сироп в продължение на 12 седмици.

Последвал изненадващ резултат. В сравнение с контролната група мишките, при които KHK-C липсвал, натрупали по-малко тегло и имали по-малко мастна тъкан, както и значителни промени в чревния си микробиом.

„Установихме, че потискането на разграждането на фруктозата конкретно в тънките черва на мишки неочаквано намалява предизвиканото от фруктозата затлъстяване и инсулиновата резистентност“, пишат изследователите.

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Допълнителният анализ разкрил конкретна верига от химични процеси. При липса на разграждане на фруктозата в червата броят на определен вид имунни клетки, наречени макрофаги, в илеума - крайната част на тънките черва - бил по-малък.

Това от своя страна довело до скъсяване на лимфните съдове, наречени лактеали, които пренасят хранителните мазнини, и така намалило усвояването на мазнини от организма.

Процесът бил потвърден и чрез анализ на изпражненията на генетично модифицираните мишки. Те съдържали повече мазнини, тъй като по-малка част от тях била усвоена от организма.

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Нещо повече, когато проби от изпражненията на тези мишки с променен микробиом били трансплантирани на други мишки, при тях също били наблюдавани подобни промени в усвояването на мазнините.

„Експериментите с трансплантация на фекален материал показаха, че микробиомът, променен в резултат на потиснатото разграждане на фруктозата в червата, намалява броя на макрофагите в илеума, които са от съществено значение за растежа на лактеалите“, посочват учените.

„По този начин променената структура на лактеалите в червата вероятно допринася за синергичния ефект на високото съдържание на мазнини и захар върху метаболитните нарушения“, допълват те.

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Разбира се, всички тези резултати трябва да бъдат допълнително изследвани и потвърдени при хора. Проучването обаче сочи към неизвестна досега връзка между мазнините и захарта: разграждането на фруктозата подготвя тънките черва да усвояват по-ефективно мазнините. Това дава ново измерение на разбирането ни за ролята на захарта като основен фактор за затлъстяването.

„Докато в миналото хранителните мазнини се смятаха за основния виновник за проблемите с общественото здраве, през последните години изследователите установиха, че добавените захари в храната, главно под формата на фруктоза, са сред основните фактори за разпространението на затлъстяването, диабета и метаболитно свързаната стеатозна чернодробна болест (MASLD)“, пишат авторите.

Ако учените успеят да установят конкретните бактериални щамове, които предизвикват промените в чревния микробиом и стоят в основата на тази връзка, това може да открие възможност за разработване на пробиотици, които ограничават количеството мазнини, усвоявани от организма.

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Досега се смяташе, че разграждането на фруктозата в тънките черва помага за предпазването на черния дроб от увреждане, но прекомерната консумация на фруктоза претоварва организма. Сега учените установяват, че този процес влияе и върху начина, по който организмът усвоява мазнините.

„В съвременното общество, в което прекомерният прием на фруктоза и калории е широко разпространен заради преработените храни, ролята на тънките черва в усвояването и преработването на хранителните вещества става още по-важна за определянето на прехода от здраве към заболяване“, заключават изследователите. 

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