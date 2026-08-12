България

Адвокатът на семейството на Георги Кузев: Спекулация е да се говори за педофилски наклонности

Димитър Марковски заяви, че разследването трябва да изясни контактите на обвиняемите, включително в социалните мрежи

Василена Василева Василена Василева

12 август 2026, 09:25
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Г еорги Кузев няма профила на човек с педофилски наклонности. Това заяви адвокатът на семейството му Димитър Марковски в ефира на NOVA.

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По думите му на този етап е спекулативно да се твърди, че Кузев е имал сексуален интерес към непълнолетни или малолетни лица. Според Марковски близките на Кузев са знаели, че той си търси приятелка, тъй като е бил сам.

„Това ще се докаже безспорно по делото“, заяви адвокатът.

Той определи случая като изключителен и подчерта необходимостта всички обстоятелства около него да бъдат изяснени в рамките на разследването.

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  • Проверяват контактите и социалните мрежи

Марковски коментира и произхода на младежите, обвинени по случая.

„Това, което ми е известно от публичното пространство, е, че семейният профил на всеки един от младежите е съвсем приличен. Те произхождат от средностатистически нормални семейства“, каза той.

По думите му тревожен е фактът, че има данни за използване на символи, свързвани с неонацистки идеологии.

„Това навява на мисълта за нещо колективно, което се е зародило по-рано и е имало идеята, че определени групи хора трябва да бъдат наказвани“, коментира адвокатът.

Според него в хода на разследването трябва да бъдат установени контактите на младежите, тяхното присъствие и активност в социалните мрежи, както и идеите и разбиранията, които са споделяли.

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  • Може ли да има и други обвиняеми?

Адвокатът на семейството на Кузев коментира и възможността да бъдат повдигнати обвинения на други лица.

По думите му, ако се установи, че хората, които са заснемали видеоклипове по време на побоя, са стимулирали или насърчавали извършителите да продължат, прокуратурата би могла да прецени дали са налице основания за обвинения за подбудителство.

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Марковски посочи, че законът предвижда за подбудителите наказание, съответстващо на това за извършителите, при условията, предвидени в Наказателния кодекс.

Той допълни, че не е сигурно дали само петимата обвиняеми ще бъдат част от групата, участвала в престъплението.

„Именно за това е ходът на досъдебното производство – да изясни кой какви действия е имал в момента на настъпване на смъртта, преди и след смъртта“, каза още адвокатът.

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На този етап всички твърдения за мотиви, допълнителни участници или конкретни действия на други лица следва да бъдат разглеждани като версии, които предстои да бъдат проверени в рамките на разследването.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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