Мит vs реалност: Има ли графенов оксид във ваксините срещу COVID-19?

Н езависимо какво е мнението ви за ваксините срещу COVID-19, едно нещо е безспорно – те вдъхновиха създаването на какви ли не конспиративни теории.

Някои смятат, че в тях има микрочипове, други са на мнение, че всъщност съдържат магнити, а според трети ваксинацията е част от таен план за контрол на световното население.

Въпреки уверенията на учените, че ваксините са безопасни и са единственото средство за справяне с настоящата пандемия, не малко хора отказват да повярват на думите им.

Една от теориите, която в последно време набира сериозна популярност, е тази, според която във ваксините има графенов оксид. Има ли нещо вярно в това?

Какво представляват графенът и графеновият оксид?

Графенът е една от алотропните (алотропията е свойството на химичните елементи да съществуват във вид на няколко прости вещества, различни по строеж, свойства и цвят) форми на въглерода.

Graphene was first discovered at the University of Manchester in 2004. The material — lighter and stronger than steel and also a good conductor — is a one-atom thick layer of carbon https://t.co/452bedcSbm