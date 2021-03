Ваксините, които съдържат микрочипове

В сеизвестен факт е, че интернет е идеална среда за създаването и популяризирането на всевъзможни фалшиви новини и конспиративни теории. Глобалната мрежа изобилства от публикации, свързани с темата за пандемията от COVID-19, които съдържат гръмки „разкрития“, но нямат нищо общо с истината. Според една от конспиративните теории, които се радват на особено голяма популярност, ваксините срещу опасната болест съдържат миниатюрни микрочипове. Чрез тях всеки ваксиниран ще може да бъде следен и контролиран. Възможно ли е в това твърдение да се крие някаква истина?

Технологията за радиочестотна идентификация е достъпна още от седемдесетте години на миналия век. Най-общо казано, тя представлява безжична система от приемници и предаватели, които могат да общуват помежду си посредством радиовълни. Тази технология днес е навсякъде около нас – от автомобилните ключове до картите за достъп, които милиони служители на компании по цял свят използват ежедневно. Това, обаче, не означава, че поставянето на подобен предавател в човешкото тяло е лесна задача. Показателен е фактът, че през 1998 г. британският учен Кевин Уоруик (известен с прякора „Капитан Киборг“) се превърна в първия човек, на когото е поставен микрочип. Това породи твърдения, че е въпрос на няколко години технологията да се превърне в нещо напълно нормално и всеки да има подобен чип в тялото си. Оттогава изминаха повече от две десетилетия, но подобно нещо така и не се случи.

Частично изключение е Швеция. В страната живеят няколко хиляди души, които имат микрочипове, имплантирани в ръцете им. В тях се съдържат важни данни, които могат да бъдат изключително полезни в случай на инцидент. Освен това, те се използват и за отварянето на врати на домове и офиси. Важно е да се отбележи, че няма сведения за недоброволно поставяне на чипове. „Подобно устройство няма как да се скрие. Микрочиповете, които се поставят в домашните любимци, например, са с големината на хапче, а по-малки просто не съществуват“, отбелязва Крис Диорио, който е изпълнителен директор на една от най-големите компании, произвеждащи устройства и софтуер за радиочестотна идентификация.

Дори и да допуснем, че подобни чипове бъдат имплантирани в хора, те ще бъдат крайно неефективни. Причината е солената вода, съдържаща се в човешкото тяло, която значително ограничава обхвата на радиовълните. „Данните от подобни микрочипове ще бъдат почти невъзможни за разчитане“, смята Диорио. Той подчертава, че подобен проблем съществува с чиповете на домашните любимци. Те се имплантират във вратовете им, а за да получат достъп до данните, съдържащи се в тях, ветеринарите трябва да приближат максимално съответните четящи устройства. Ясно е, че подобна практика би била крайно непрактична, ако бъде приложена за шпионирането на хора.

Елиз Уанг от университета „Дюк“ е автор на редица изследвания, посветени на конспиративните теории и фалшивите новини. Според нея, твърденията за съществуването на заговор за тайното поставяне на чипове в телата на милиони хора по цял свят дължат своята популярност на една проста истина. „Подобни страхове изглеждат по-преодолими и разбираеми в сравнение с реалните проблеми, свързани с пандемията. Коронавирусът взе милиони жертви, нанесе огромни щети на икономиката и промени начина ни на живот. Много хора се чувстват безсилни, а това е идеална среда за разпространяването на конспиративни теории“, смята Уанг.

Роб Брадърсън, който е автор на книга за конспиративните теории, на свой ред обяснява, че твърденията за тайното имплантиране на чипове се подклажда от потенциалните бъдещи възможности на тази технология. „Ако подозирате, че настоящата пандемия се използва като прикритие за поставянето на свръхмодерни чипове, с които хората ще бъдат следени и контролирани, то няма да ви е никак трудно да намерите публикации с подобна информация в интернет и особено в социалните мрежи. И така ще попаднете в капана на фалшивите новини“, обяснява Брадърсън. „Проблемът е, че повечето хора, вярващи в тази конспиративна теория, говорят за бъдещи технологии, а ние няма как да знаем какво предстои да се случи. Не е изключено някой ден в телата ни наистина да бъдат поставени чипове, но това няма да има връзка с пандемията, Бил Гейтс, илюминатите или нещо подобно“, добавя професорът по политически науки от университета в Маями Джоузеф Ушински.

Към настоящия момент няма абсолютно никакви основания да се предполага, че ще бъдем следени против волята ни. А и подобна конспирация на практика е лишена от смисъл, като се има предвид каква информация за себе си споделяме доброволно в интернет. „Ние напълно съзнателно непрекъснато носим със себе си мобилни устройства, които следят всяка крачка, която правим“, подчертава Елиз Уанг. Освен това, компании като „Гугъл“ и „Фейсбук“ прекрасно знаят какви са нашите интереси и предпочитания, тъй като всеки ден посещаваме различни сайтове, четем публикации, слушаме музика, гледаме клипове, пазаруваме и поддържаме профилите си в социалните мрежи. Всичко това ни прави отворени книги за технологичните гиганти, които знаят много повече за нас, отколкото можем да си представим.

