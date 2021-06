Ваксините, които ни превръщат в магнити

О т избухването на глобалната пандемия от COVID-19 в началото на миналата година, темата за смъртоносната болест доведе до появата на редица фалшиви новини и конспиративни теории. Едно от най-странните твърдения, което в последно време се превърна в своеобразен хит в социалните мрежи, е, че мястото, на което се поставят ваксините срещу COVID-19, създава магнитно поле и започва да привлича метални предмети. Звучи налудничаво, но в интернет има огромен брой видеа на хора, които закачат монети, лъжици и какво ли още на своите рамена и твърдят, че това се дължи на поставените им ваксини. Те също така добавят, че този „феномен“ е ясно доказателство за наличието на микрочипове в тях.

Какво сочат фактите?

На първо място, нито една от одобрените от ЕС и САЩ ваксини срещу COVID-19 не съдържа метали. Тук трябва да обърнем внимание на една подробност, която също е обект на много спекулации – в някои ваксини (част от тези, произвеждани в Китай, както и такива, използвани за лечението на други болести) все пак има малки количества алуминий. Те обаче са незначителни и не са по-вредни за човешкото тяло от количествата, които приемаме чрез храните и питейната вода. Истината е, че алуминият се използва като средство за подсилването на имунната система още от 30-те години на миналия век. Въпреки това, в социалните мрежи циркулират твърдения, че количествата от този метал във ваксините срещу COVID-19 са много високи и представляват опасност за човешкия мозък. Лекарите са единодушни, че това е

откровена лъжа,

която цели да подкопае доверието във въпросните ваксини.

Учените отбелязват и още нещо важно – дори и да приемем, че в тях действително има метали (или някакъв микрочип), това няма как да създаде магнитно поле. Причината е, че самите дози са твърде малки. „Физически е невъзможно в тях да има достатъчно количество метали, които да привличат магнити или самите те да имат подобно въздействие“, отбелязват експерти от организацията „Мийдан“, бореща се срещу разпространяването на фалшиви новини. Те добавят, че във всеки един от нас има малки количества желязо, което притежава магнитни свойства. Това желязо всъщност може да отблъсква магнити, когато се смеси с кислородните молекули в тялото ни. Ядрено-магнитният резонанс на свой ред използва магнитните свойства на нашия организъм, за да предостави подробни анатомични и физиологични данни. Освен това, кръвта ни е съставена предимно от вода, която отблъсква магнитите, добавят експертите.

Ваксините се инжектират в нашите мускули и с течение на времето съставките им се разнасят из нашия организъм, за да подсилят имунната ни система. В някои случаи се наблюдават странични ефекти (най-често става въпрос за временна болка или зачервяване на мястото на убождането), които продължават няколко дни, но нищо повече, подчертават лекарите. Професорът по физика Майкъл Коуи от „Тринити Колидж“ в Дъблин на свой ред отбеляза пред агенция „Ройтерс“, че

твърденията за наличието на метали във ваксините срещу COVID-19 са „пълна глупост“.

По думите му, на мястото на убождането трябва да има около един грам метал, за да може то да си взаимодейства по някакъв начин с магнити или да привлича други метални предмети. „Ако имахте един грам желязо в рамото си, определено щяхте да го усещате постоянно. Между другото, аз и жена ми вече се ваксинирахме срещу COVID-19. Проверих дали привличам метални предмети – за съжаление, все още не мога“, шеговито добавя проф. Коуи.

Но какво да кажем за всички онези снимки и видеа на хора, които залепят монети и други метални предмети върху раменете си след ваксинация? Не са ли те очевидно доказателство, че има нещо съмнително? Всъщност, тези видеа и снимки не са ново явление. От дълги години има твърдения, че съществуват т. нар. хора-магнити. Някои прикрепят към телата си лъжици, други – огледала, а трети – дори чукове. Част от „доказателствата“ впоследствие се оказват фалшиви, но има и такива, които са напълно автентични. Какво е обяснението?

Представете си, че режете суров картоф с нож. Едно парче, обаче, залепва за ножа. Никак не е лесно да го отлепите, нали? Причината за това се крие в т. нар. сили на Ван дер Ваалс – взаимодействия между атоми и молекули, зависещи от разстоянието. Те са сравнително слаби и податливи на смущения, но могат да станат значително по-силни, ако са налични множество такива взаимодействия. Привличането се получава между моментно индуцирани диполи, между постоянен дипол и съответния му индуциран дипол или между постоянни диполи. В примера с нарязания картоф, положителната част на дипола от едната гладка повърхност (на ножа) се привлича към отрицателната част на дипола от другата (на картофа). Силите на Ван дер Ваалс обясняват и защо насекоми като мухите, например, могат да се разхождат спокойно по стени, прозорци и тавани.

WATCH: @DrJohnTorres debunks the latest in a series of baseless coronavirus conspiracy theories that falsely claims there may be magnets in the Covid-19 vaccine. - @NBCNewsNow https://t.co/sg7qYZZRfX