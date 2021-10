Как Бил Гейтс предсказа избухването на пандемията от COVID-19

Г одината е 2015-а. Милиардерът и съосновател на компанията „Майкрософт“ Бил Гейтс отправя едно предупреждение, което по това време не привлича особено голям интерес.

Според него, съществува реална опасност смъртоносна болест да предизвика глобална криза, за която светът не е подготвен.

„Ако нещо отнеме живота на над 10 млн. души през следващите десетилетия, то това най-вероятно ще е силно заразен вирус, а не война“, отбелязва Гейтс в своята лекция, добавяйки след това: „Не ракети, а микроби“.

Пет години по-късно ситуацията вече е много по-различна. През март 2020 г. светът е в плен на пандемията от COVID-19. Броят на жертвите на коварната болест расте лавинообразно, а властите в редица страни налагат стриктни ограничителни мерки с надеждата, че това ще спре разпространението на заразата.

Относително по това време, видеоклип с речта на Гейтс започва да се споделя все по-често в социалните мрежи.

И докато едни се възхищават на интелекта и прозорливостта на милиардера, други определят думите му като доказателство за съществуването на таен заговор за намаляването на световното население.

Какво всъщност смята самият Бил Гейтс?

В свое интервю от преди няколко месеца той отбелязва, че не се гордее със своята прогноза. „Няма как да съм доволен, не мога да кажа: „Нали ви предупредих“. В момента по-скоро се питам дали не е трябвало да бъда по-убедителен“, заяви Гейтс.

Попитан как е успял да предскаже, че предстои избухването на пандемия като тази от COVID-19, той отговаря: „Съществуват много респираторни вируси и е въпрос на време някой от тях да мутира и да се превърне в сериозна заплаха за нашето здраве. Тези болести са особено опасни, тъй като може да сте заразен и да пътувате с автобус или самолет, предавайки вируса на други хора, без дори да го осъзнавате“.

През 2014 г. Гейтс се оттегли от поста председател на компанията „Майкрософт“. Оттогава той се занимава основно с благотворителна дейност, като чрез своята фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ е отпуснал около 1,75 млрд. долара за борбата с COVID-19 – включително за разработването на ваксини и потенциални лечения.

Въпреки това името на милиардера е замесено в редица конспиративни теории, според които той е участвал в изкуственото създаване на вируса, а ваксините съдържат микрочипове, с които всеки човек може да бъде постоянно следен.

Fetal tissue, DNA-altering, Bill Gates and microchips... the Covid vaccine claims that won't go away - we explain why they're completely false #BBCRealityCheckhttps://t.co/2zoh5xMxcA