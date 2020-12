Факти и заблуди за ваксините

П рез последните години ваксините се превърнаха в тема, разпалваща разгорещени дебати в нашето общество. Причината е, че според някои хора, те представляват сериозна опасност за здравето, особено на малките деца. Научни доказателства в подкрепа на това твърдение няма, а официалната статистика сочи, че ваксините всяка година спасяват живота на милиони хора по цял свят. Какво трябва да знаем за ваксините?

През изминалия половин век, благодарение на ваксините, човечеството се пребори с една от най-смъртоносните болести – едрата шарка. Освен това, с тяхна помощ вече почти няма нови случаи на полиомиелит (детски паралич). По различни оценки, всяка година ваксините предотвратяват смъртта на около 2.5 млн. души.

Humans have successfully developed vaccines for a number of life-threatening diseases, including meningitis, tetanus, measles and polio.



