Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Украйна атакува една от руските атомни електроцентрали с поредица от нощни атаки с дронове, съобщиха руските власти в неделя, докато Киев отбеляза Деня на независимостта си с поздравителни съобщения, включително от президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Newsweek.

Операторите на руската атомна електроцентрала в западната Курска област и губернаторът на областта заявиха в публикации в приложението за съобщения Telegram рано в неделя, че руските противовъздушни отбрани са свалили украински дрон близо до ядрената площадка малко след полунощ местно време. Курск граничи със североизточна Украйна.

Украинският дрон се е взривил при падането си, повреждайки спомагателен трансформатор и предизвиквайки пожар,

съобщиха от станцията в Курск. Няма жертви, но един от реакторите е работил на 50% капацитет, съобщиха от атомната електроцентрала, добавяйки, че нивата на радиация не са се променили.

Александър Хинштейн, изпълняващият длъжността губернатор на Курска област, сподели подобно изявление и каза, че служителите на централата „продължават да работят в трудни условия“.

Russia accused Ukraine of launching drone attacks that sparked a fire at a nuclear power plant in its western Kursk region as Ukraine celebrated 34 years of independence.#Ukraine #Russia #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/djjwCCTQhu — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) August 25, 2025

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че е запозната със съобщенията, че трансформатор на площадката в Курск се е запалил „поради военна дейност“, но заяви, че не може независимо да потвърди информацията. В по-късна актуализация

МААЕ потвърди, че радиацията около обекта е нормална.

Украинските военни заявиха рано в неделя, че са предприели атаки срещу Русия през нощта, но не споменаха Курск.

Генералният щаб на Киев заяви, че е атакувал морския терминал Усть-Лега в западната Ленинградска област на Русия, който описва като „един от ключовите логистични центрове“ за руските операции в Балтийско море и свързан с печалбите на Русия от износ на енергия. Киев заяви, че е атакувал и „редица логистични съоръжения“ в Белгородска и Воронежска области на Русия, които граничат с Украйна, както и нефтопреработвателна рафинерия в Самарска област на страната.

Украйна постоянно е атакувала обекти, свързани с руски петрол и газ, заявявайки, че се надява да прекъсне достъпа на Москва до ресурси, които подкрепят военните ѝ усилия.

Петролната рафинерия е отговорна за повече от 3% от целия петрол, който Русия преработва, съобщиха украинските военни, но добавиха, че все още оценяват щетите. Александър Дрозденко, губернаторът на Ленинградска област, заяви, че противовъздушната отбрана е свалила 10 дрона над Уст-Луга рано в неделя, а „останките“ на дрон са причинили пожар в терминал, управляван от руската компания за природен газ „Новатек“. В по-късна публикация руският служител заяви, че пожарът е потушен и се извършват възстановителни работи.

Руското министерство на отбраната заяви в неделя, че неговите противовъздушни сили са унищожили 95 украински дрона над 13 руски региона, както и над Крим

през нощта.

ВВС на Украйна съобщиха в неделя, че Русия е изстреляла балистична ракета и 72 ударни дрона, както и няколко други дрона-примамки, при нощни атаки срещу страната. Украинските противовъздушни сили са прихванали 48 от дроновете, съобщиха военновъздушните сили.

Украйна отбеляза Деня на независимостта си в неделя, отбелязвайки годишнината от обявяването на Киев за независимост от Съветския съюз през 1991 г. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в обръщението си по случай случая, че когато Русия „удари нашата енергийна инфраструктура, опитвайки се да ни остави без светлина или топлина, тогава нейните петролни рафинерии горят“.

Голяма част от трите години и половина на пълномащабна руска инвазия в Украйна беше наситена с

опасения относно безопасността на ядрените обекти в близост до фронтови сблъсъци.

Запорожката атомна електроцентрала в Южна Украйна, контролирана от Русия от началото на 2022 г., е била ударена няколко пъти от обстрели и дронове и това породи опасения от повишаване на нивата на радиация около обекта. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на ООН, също изрази загриженост относно няколко други ядрени централи в Украйна и Русия, призовавайки за „максимална военна сдържаност в близост до атомните електроцентрали“.