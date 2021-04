Как конспиративните теории влияят на поведението ни

П рез последните години популярността на конспиративните теории отбеляза значителен ръст. Продължаващата пандемия от COVID-19 даде допълнителен тласък на тази тенденция. Какво влияние оказват въпросните теории върху поведението ни? Отговор на този въпрос се опитва да даде екип от учени, ръководени от професора по експериментална икономика от университета в Инсбрук Лукас Балафутас. Изводът, до който експертите достигнали след проведените от тях изследвания, вероятно ще ви изненада: конспиративните теории могат да влияят на поведението ни, дори и ако не вярваме в тях.

От ниска избирателна активност до съпротива срещу ваксинирането срещу COVID-19 – последствията от конспиративните теории могат да бъдат различни. Въпросните идеи, споделяни от все повече хора, няма как да бъдат игнорирани. „Проучванията ни показаха, че хората, които са се запознали с някаква конспиративна теория за съвсем кратко време – около три минути, например, след това реагират по различен начин в определени ситуации от останалите“, отбелязва професор Балафутас. Заключенията на експертите са публикувани в журнала Economic and Political Studies.

Проучванията били проведени в една от лабораториите на университета в Инсбрук още преди избухването на пандемията от COVID-19. Изследвани били реакциите на общо 144 души. На половината от тях бил показан 3-минутен видеоклип, в който се твърдяло, че кацането на Луната през 1969 г. не се е случило и е фалшифицирано. На другата група пък бил излъчен документален филм, посветен на американската космическа програма.

