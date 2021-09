Превръщат ли ни ваксините срещу COVID-19 в зомбита?

Г ледали ли сте филма „Аз съм легенда“, в който участва световноизвестният актьор Уил Смит? В него се разказва за генетично модифициран вирус, създаден като потенциално лечение на рак, който причинява смъртта на 99% от световното население.

Онези, които оцеляват, се превръщат в агресивни същества с животинско поведение.

Наскоро този филм, направил своята премиера през 2007 г., привлече вниманието на много хора по една неочаквана причина. В социалните мрежи се появиха твърдения, че подобна съдба като тази на чудовищата в „Аз съм легенда“ може да сполети онези, които се ваксинират срещу COVID-19…

One of writers of I Am Legend clarifies its fictional nature amid rumours Covid vaccines would turn people into zombieshttps://t.co/8NWL3rYDWc — BBC News (World) (@BBCWorld) August 11, 2021

Преди няколко седмици във вестник „Ню Йорк Таймс“ беше публикувана статия, посветена на служители в магазин в Бронкс. Те категорично отказвали да се ваксинират срещу коронавируса, тъй като били убедени, че това ще ги превърне в зомбита. Те посочили именно „Аз съм легенда“ като „доказателство“ в подкрепа на своите опасения.

По този повод, един от авторите на сценария – Акива Голдсман, написа в Twitter: „Боже. Мой. Това е филм. Измислих го. Не. Е. Истина“.

Въпреки изразеното от него възмущение, твърденията, че „Аз съм легенда“ е своеобразно предупреждение за настоящата пандемия продължават да циркулират в социалните мрежи. Някои почитатели на конспиративните теории дори твърдят, че действието във филма се развива през 2021 г. – нещо, което не е истина, тъй като всъщност то се развива през 2012 г.

„Аз съм легенда“ далеч не е единствената кинотворба, използвана като средство за разпространяването на лъжи, свързани с COVID-19 и ваксините срещу тази опасна болест. Това се случва и с други известни филми, сред които са „Матрицата“ и „Децата на хората“.

Поредицата „Планетата на маймуните“ също влиза в този списък, тъй като в социалните мрежи се появиха твърдения, че ваксините ще превърнат хората в…шимпанзета.

Излишно е да се отбелязва, че те не са базирани на никакви научни факти. Публикуването им обаче се оказа не просто поредната страница от дългата история на абсурдите в интернет, а част от кампания, целяща да злепостави ваксините на AstraZeneca и Pfizer.

According to Facebook, Fazze, a firm operating out of Russia, had tried to lure influencers to push false information about Covid-19 vaccinations. https://t.co/ut6BPvRan5 — EUobserver (@euobs) August 11, 2021

Преди няколко седмици Facebook изтри стотици профили, свързани с маркетинговата агенция Fazze, която е част от базираната в Русия компания AdNow. Въпросната агенция се опитвала да привлича инфлуенсъри с хиляди последователи, които срещу заплащане да разпространяват фалшиви твърдения за ваксините срещу COVID-19 на AstraZeneca и Pfizer, подкопавайки доверието в тях.

Любопитна подробност е, че някои от съобщенията, които мрежата за дезинформация разпространявала, били умишлено написани с много правописни грешки, като целта била да се заобиколят алгоритмите, засичащи невярно или подвеждащо съдържание.

Представители на Facebook отбелязват, че кампанията е протекла в две фази. Тя била насочена основно към някои държави в Латинска Америка, както и към Индия. Част от използваните фалшиви профили произхождали от „ферми“ в Бангладеш и Пакистан.

Каква е мотивацията на хората, стоящи зад нея, остава неизяснена.

Редица анализатори отбелязват, че Русия активно предлага в чужбина своята ваксина Спутник V, преследвайки геополитически цели и по тази причина се опитва да подрие доверието на хората в опитите на западните страни да се справят с продължаващата пандемия.

Ниското ниво на имунизации води до нова вълна от голям брой заразени хора, а това на свой ред създава условия за икономически, социални и политически сътресения. Повече от ясно е, че подобни кризи отслабват държавите и отварят много възможности пред техните противници.

Абсурдните твърдения, че ваксините срещу COVID-19 ще ни превърнат в зомбита или шимпанзета, са свързани с една от най-популярните конспиративни теории в последно време.

Става въпрос за тази, според която въпросните ваксини могат да променят нашата ДНК. Учените са единодушни, че подобна опасност не съществува. Те отбелязват, че трябва да се прави разлика между ДНК, която съдържа генетичната информация за човешкото тяло и РНК, в която пък се намира генетичната информация на някои вируси, включително SARS-CoV-2, предизвикващ COVID-19.

В човешкия организъм също има РНК – тя представлява непълно копие на ДНК от клетъчните ядра и служи за изграждането на протеини. Казано по друг начин, РНК участва в реализирането на генетичния строеж. Вирусите използват този механизъм, за да се размножават в човешките клетки. Тялото ни обаче не стои безучастно в подобни случаи – то разпознава нашествениците по техния шиповиден протеин и изгражда защита, съставена от антитела и Т-клетки.

Именно това е и целта на ваксините – да предизвикат имунна реакция срещу коронавируса, но без той да бъде допускан в човешкия организъм. По тази причина ваксините вкарват само малък отрязък от генетичния код на вируса.

Какъв е резултатът?

Създава се част от неговия шиповиден протеин, а ваксината дава сигнал на тялото, че трябва да бъде задействана защитната реакция. Най-важното е, че нито една РНК няма достъп до клетъчните ядра и не може да окаже каквото и да било влияние на генетичния ни код, нито да се смеси с нашата ДНК. Освен това, след като изпълни своята задача, клетките разграждат използваната РНК.

India gives emergency approval for world's first COVID-19 DNA vaccine https://t.co/3o2yIhgMCb pic.twitter.com/39tyr8fYj2 — Reuters (@Reuters) August 20, 2021

Какво е ZyCoV-D

В същото време обаче една новина, дошла от Индия, разбуни духовете. Става въпрос за решението на властите в азиатската страна да одобрят използването на първата ДНК ваксина срещу коронавируса. Тя се нарича ZyCoV-D и съдържа специални плазмиди (ДНК-молекули, способни да се реплицират самостоятелно. Те могат да бъдат открити в клетките на бактериите), които карат човешкото тяло да произведе шиповидния протеин на COVID-19. Това на свой ред води до реакция от страна на имунната система и изграждането на антитела. Създателите на ZyCoV-D изтъкват, че тя не само не представлява никаква опасност за човешката ДНК, но и може да се съхранява много по-лесно от останалите ваксини, има по-малко странични ефекти и не се налага да бъде инжектирана.

