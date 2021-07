Как една статия за ваксините срещу COVID-19 доведе до лавина от оставки и вълна от възмущение

Т върденията, че ваксините срещу COVID-19 са опасни за здравето, циркулират в интернет от дълго време. В повечето случаи подобни публикации, съдържащи изопачени или подвеждащи факти, се разпространяват в сайтове със съмнително съдържание или в социални мрежи като Facebook и Twitter.

Една статия в престижния журнал Vaccines обаче предизвика истинска сензация. В нея се казва, че за всеки три смъртни случая, предотвратени от ваксинациите срещу COVID-19, има по два други, причинени от ваксините. В резултат редица уважавани учени, които до този момент работеха като редактори в журнала, подадоха оставки, като посочиха, че са възмутени от публикуването на материала.

Almost half the U.K.’s recent Covid-19 deaths are of people who have been vaccinated, but scientists say the figures so far offer reassurance that vaccines offer substantial protection against the Delta variant https://t.co/eeyESHN8fq — The Wall Street Journal (@WSJ) July 4, 2021

Кати Юър е имунолог от Оксфордския университет и е част от екипа, създал ваксината срещу COVID-19 на „Астра Зенека“. Тя е и един от редакторите на Vaccines, подали оставка.

„Данните, цитирани в статията, не отговарят на истината. В материала се прави заключението, че всеки смъртен случай след поставянето на ваксина се дължи на нея, което просто не е така. В момента виждаме, че тази статия се използва от т. нар. антиваксъри. Те я считат за доказателство, че ваксините са опасни за човешкото здраве. Публикуването на материала беше крайно безотговорно“, отбелязва тя.

Списъкът на учените, напуснали екипа на Vaccines заради скандалния материал, е внушителен. В него се отличават имената на Хелън Петусис-Харис, която оглавява група експерти от университета в Окланд, занимаващи се с изследването на ваксини, Андрю Пекош от института „Джонс Хопкинс“, Даян Харпър от университета в Мичиган, както и Ан Арбър, която е един от създателите на журнала и негов първи главен редактор.

Масовото подаване на оставки започва в деня след публикуването на статията. Малко по-късно настоящият отговорен редактор на Vaccines Фани Фанг заяви, че е започнало разследване.

„Ние се отнасяме напълно сериозно към настоящата ситуация и искаме да изясним всички детайли около въпросната публикация“, подчерта тя.

“If you are making wildly disparaging comments about the vaccine, and have no public health expertise, you may be responsible for someone’s death. Shut up.” https://t.co/mD3Ztyo9JA — ABC News (@ABC) July 4, 2021

Въпреки че статията е подложена на ожесточени критики, това не променя факта, че тя се радва на завидна популярност. За броени дни публикацията е прочетена около 350 000 пъти. Освен това материалът е споделен в социалните мрежи от редица противници на ваксините, някои от които имат стотици хиляди последователи.

Кои всъщност са авторите на статията?

Това са Харалд Валах, психолог и изследовател от университета в Познан, Райнер Клемент, физик, който изучава методи за лечение на ракови заболявания в болница „Леополдина“ в Швайнфурт, Германия и Вутер Аукема, независим анализатор на данни, работещ в Холандия.

Нито един от тях няма опит във вирусологията, епидемиологията или в изследването на ваксини, което доведе до остри критики срещу начина, по който се решава какви статии могат да бъдат публикувани във Vaccines.

Особено показателен е фактът, че в една от анонимните рецензии на статията, изготвени преди да бъде разпространена официално, се казва, че тя „съдържа важна информация и трябва да бъде публикувана възможно най-скоро“. „От това, което разбираме, спокойно можем да заключим, че както авторите на рецензиите, така и тези на самата статия, нямат необходимите познания и опит“, смята Хелън Петусис-Харис.

За изготвянето на заключенията в своето изследване авторите изчислили смъртните случаи, предотвратени от ваксините срещу COVID-19, използвайки данни от проучване, в което участвали 1,2 милиона жители на Израел. Половината от тях получили ваксината на „Пфайзер/Бионтех“, а останалите – не.

Авторите изчислили, че 16 000 души трябва да бъдат ваксинирани, за да се предотврати една смърт от COVID-19. В използвания метод обаче има някои сериозни пропуски и получените резултати не са достоверни, отбелязват експерти.

As the Delta variant sweeps the globe, vaccines that reduce Covid-19 hospitalizations and deaths are tempering economic concerns—but not in poorer, less-inoculated countries https://t.co/AQN49HyIbz — The Wall Street Journal (@WSJ) July 1, 2021

За да изчислят броя на смъртните случаи, причинени от странични ефекти, авторите на статията се фокусирали върху една конкретна държава – Холандия. Те използвали данни, предоставени от холандския Център за контрол върху лекарствата, известен като Lareb – система, в която на практика всеки може да подаде сигнал за проблем, настъпил след ваксинация.

Важно е да се уточни, че регистрирането на подобен сигнал в базата данни по никакъв начин не доказва, че именно ваксината е причинила въпросния проблем. В повечето случаи данните от Lareb се използват единствено като отправна точка при извършването на много по-детайлни изследвания и подлежат на задълбочени анализи.

Авторите на скандалния материал обаче не се съобразили с това и съобщили, че „има данни за 16 случая на сериозни нежелани реакции на всеки 100 000 ваксинации, а броят на смъртните случаи е 4,11 на 100 000 ваксинации. Това означава, че за всеки три смъртни случая, предотвратени от ваксините, трябва да приемем, че има два други, причинени от тях.

Показателен е и още един факт – само два дни след публикуването на статията, един от ръководителите на Lareb Йожен ван Пуйенброк изпратил имейл до редакцията на Vaccines, настоявайки статията да бъде коригирана или оттеглена.

„Проблем, настъпил след ваксинация, невинаги е причинен от самата ваксинация. Авторите на статията правят именно такова заключение, а това изобщо не отговаря на истината“, подчертава Ван Пуйенброк. „Хората, използващи Lareb, трябва да са сигурни, че информацията, която подават в системата, се използва по отговорен начин. Статии като тази в журнала Vaccines подкопава доверието в нас“, добавя той.

Adverse reaction to vaccine listed as underlying cause for one NI death https://t.co/oPRuWdtgR1 — BBC News (UK) (@BBCNews) June 23, 2021

Валах, който е един от авторите на статията, защитава заключенията в нея. Той отбелязва, че тестовете на ваксините продължават и това повдига много въпроси. Аукема, който също е сред създателите на спорния материал, на свой ред заявява, че е доволен от възникналите противоречия. „Това означава, че темата предизвиква голям интерес и се води диалог, което е от полза за всички“, смята той. И тримата автори освен това настояват, че никъде в статията им не не пише, че всички странични ефекти и смъртни случаи са причинени от ваксините. „Ние просто сравнихме данните, с които разполагаме, нищо повече“, добавя Аукема.

