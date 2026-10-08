Първи думи от семейството на Криста Пайк: Това е Божията воля

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Л елята на Криста Пайк вярва, че нейната племенница е станала първият затворник в САЩ, оцелял след смъртоносна инжекция благодарение на божествена намеса. Това разкри тя в първото интервю на семейството, откакто убийцата се събуди в болницата.

Кари Рос, която е помагала за отглеждането на 50-годишната Пайк и я „обича като дъщеря“, заяви, че животът на племенницата ѝ трябва да бъде съхранен, тъй като Всевишният очевидно не подкрепя нейната екзекуция. „Когато Господ сложи ръката си върху някого, Той държи контрола. Не Министерството на правосъдието, не ние, а Господ“, каза Рос.

Лелята сподели, че тя и останалите роднини все още не са успели да разговарят с Пайк, откакто тя се събуди от кома във вторник, пише The New York Post.

Осъдената на смърт затворничка от Тенеси беше откарана в болница в критично състояние, след като оцеля след неуспешна екзекуция на 30 септември. Пайк е получила две смъртоносни инжекции от щатските служители, но е останала жива.

Според нейните адвокати, Пайк не е в състояние да се храни, има пневмония и съсирек в ръцете, след като е получила две дози от препарата за смъртоносна инжекция пентобарбитал в затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил.

„Всичко се мени непрекъснато. Изплакала съм повече сълзи през последната седмица, отколкото през целия си живот. Цялата тази седмица ми е като мъгла“, каза Рос.

Пайк беше осъдена на смърт за това, че през януари 1995 г., когато е била на 18 години, в пристъп на ревност брутално е изтезавала и убила своята 19-годишна съученичка Колийн Слемър.

Но Рос иска смъртната присъда на племенницата ѝ да бъде заменена след неуспешния опит, като твърди, че втори опит би бил „изтезание“ и че тя вече е страдала достатъчно. „Това би било ужасно. Изтезание. Не правете това на човешко същество. Тя премина през екзекуцията си. Отиде доброволно“, каза Рос.