"Лекарите бяха напът да изключат системите ѝ": Адвокатът на Криста Пайк с подробности

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О съдената на смърт в САЩ Криста Пайк, която оцеля след неуспешен опит за изпълнение на смъртната ѝ присъда, се е събудила в момент, когато лекарите са били подготвени да изключат животоподдържащите ѝ системи. Това съобщи адвокатът ѝ Ранди Спайви, цитиран от "Франс прес".

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"В понеделник вечер научихме, че Криста е изпаднала в мозъчна смърт и че на следващия ден животоподдържащите ѝ системи ще бъдат изключени", каза Спайви пред журналисти.

По думите му обаче във вторник се случило неочакваното.

"За удивление на всички, включително на мен, на нейния екип и на медицинския екип, Криста се събуди и започна да говори", разказа адвокатът.

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Неуспешната екзекуция

50-годишната Пайк оцеля, след като на 30 септември властите в американския щат Тенеси направиха опит да изпълнят смъртната ѝ присъда.

Екзекуцията е била планирана чрез смъртоносна инжекция, но използваното вещество не е успяло да я убие.

Случаят привлече международно медийно внимание. Ръководителят на затворническата служба в Тенеси подаде оставка, а властите започнаха разследване на причините за провала на екзекуцията.

Подсъдимата все още е в лечебното заведение, където получава медицинска помощ. Съдия по делото ѝ е поискал от щатските власти да запазят всички доказателства за провалената екзекуция, включително спринцовките.

Върховният съд на Тенеси пък тепърва трябва да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание на Пайк. Тя е осъдена за убийство през 1995 година, когато е била едва на 18 години.

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Междувременно в Тексас беше изпълнена първата смъртна присъда в САЩ след неуспешната екзекуция на Пайк. 46-годишният Джамаал Хауърд е бил екзекутиран чрез смъртоносна инжекция.

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Хауърд е бил признат за виновен за убийството на служител в магазин по време на обир през 2000 г.

Екзекуцията му е 30-ата в САЩ от началото на годината.