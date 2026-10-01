„Нормално ли е да ме пари така?“: Разкриха кошмарния въпрос на Криста Пайк към екзекуторите след втората смъртоносна инжекция

Ж урналистите, присъствали като свидетели на провалената екзекуция на Криста Пайк, описаха как осъдената на смърт е вдигнала глава и е попитала дали болката е нормална, след като ѝ е била приложена втора доза от смъртоносния коктейл от лекарства.

Пайк, която щеше да бъде първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от 200 години насам, по някакъв начин е оцеляла след двойната доза от изключително силния седатив пентобарбитал в сряда, като журналистите описват как неуспешната екзекуция се е развила по начин, невиждан от тях досега.

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„Преминаха през два кръга, а тя все още дишаше накрая, дишането ѝ беше много хрипливо, тя повдигна глава и в един момент се огледа. Каза, че има място, което я пари и боли, и попита дали това е нормално“, каза Катрин Суини от WPLN на пресконференция, след като екзекуцията беше спряна.

„Нищо от това не беше нормално“, каза Катрин Суини.

50-годишната Пайк е била завързана за носилка в камерата за смъртни наказания в затвора с максимален режим на сигурност „Ривърбенд“ малко преди 19:30 ч. централно време (CDT), един час след като отлагането на екзекуцията ѝ беше отменено от Върховния съд.

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„Когато ни казаха да напуснем в 20:53 ч., Криста Пайк все още дишаше. Те направиха два отделни кръга с пентобарбитал - нещо, което никога не съм виждала преди - в протокола наистина се казва, че трябва да направят втори кръг, ако лицето е все още живо“, разказа Суини.

„Отразявала съм всички екзекуции миналата година и повечето от тази година, не сме виждали нищо подобно“, казва Суини.

Протоколът за екзекуция в Тенеси изисква инжектирането на втори комплект спринцовки, „ако затворникът не е починал“ след първата инжекция. Той обаче не уточнява какво се случва, ако субектът е жив след втория комплект.

Критиците на смъртното наказание осъдиха използването на смъртоносни инжекции от Департамента по корекции на Тенеси.

Спяха екзекуцията на Криста Пайк в последния момент

„Щатът Тенеси показа на света, че не може да му се има доверие да прилага смъртно наказание по начин, който запазва човешкото достойнство и върховенството на закона. Това трябва да спре веднага“, заяви Лора Портър, изпълнителен директор на Американската кампания за край на смъртното наказание, в изявление за USA Today.

Други свидетели, били на място в затвора в Нашвил, за да наблюдават историческата екзекуция, си спомнят, че Пайк се е оплаквала от „пулсираща болка“ в ръката си.

„Имам чувството, че ръката ми ще се пръсне. На едно място наистина пулсира“, чула Пайк да казва репортерката от WKRN Тори Геснер.

Убийцата е била откарана в близка болница, където според нейните адвокати са ѝ били „приложени животоспасяващи мерки“.

Състоянието ѝ остава неизяснено към четвъртък сутринта; въпреки това лекар, нает от правния екип на Пайк като медицински експерт, заяви, че в резултат на това тя най-вероятно има мозъчна травма.

„Много е възможно в резултат на забавянето на началната реанимация тя да има мозъчно увреждане“, каза пред BBC д-р Джоел Зивот, професор в Медицинския факултет на Университета „Емори“.

В последните си думи, преди инжекцията, осъдената убийца казала, че ще напусне този свят по същия начин, по който е прекарала по-голямата част от живота си: „влюбена“, чула да казва репортерката от Асошиейтед Прес Ким Чандлър.

„Тя каза, че изпитва любов към хората, които тук я мразят“, каза Чандлър.

„Тя завърши изявлението си с думите: „В мир съм. Готова съм да бъда свободна“, допълва Чандлър.

След това каза нещо за празнуване на свободата си и накрая завърши с: „Това е щастлив ден“.

Губернаторът Бил Лий заяви в изявление, че е разпоредил „цялостна независима проверка, за да се установи какво точно се е случило“, и спря останалите насрочени за тази година екзекуции.

„Изпълнението на законно наложено наказание е сред най-сериозните отговорности на щата и хората в Тенеси очакват то да бъде извършено по начин, който е не само законен и конституционен, но и ефективен“, каза той.

Какво се случи при провалената екзекуция на Криста Пайк – и какво следва?

Осъдената за убийство в САЩ Криста Пайк е в болница и за живота ѝ се полагат „животоспасяващи грижи“, след като властите в Тенеси се провалиха в опита си да я екзекутират чрез смъртоносна инжекция.

Случаят с Пайк, чийто опит за екзекуция вече беше обект на гръмка правна битка, повдигна редица въпроси. Те включват какво се обърка, какво следва оттук нататък и – за противниците на смъртното наказание – нови притеснения относно страданията на затворника, когато една екзекуция не върви по план.

Какво се случи?

50-годишната Пайк беше осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на 19-годишната Колийн Слемър – нападение, извършено заедно с тогавашния ѝ приятел Тадарил Шип.

Тя трябваше да бъде умъртвена в сряда вечерта местно време. Инжекциите бяха разрешени от Върховния съд на САЩ в последния възможен момент след правната битка.

На Пайк са били инжектирани две спринцовки с препарата пентобарбитал, въпреки че нейният правен екип заяви, че те не са успели да спрат сърцето ѝ и че все още се чувало как тя хърка.

Департаментът по корекции в Тенеси защити използвания метод и заяви, че „протоколът не позволява допълнителни процедури извън извършеното тази вечер“. Щатският протокол не уточнява ясно какво трябва да се случи, ако затворникът остане жив след втора доза, съобщава агенция „Асошиейтед Прес“.

Властите все още не са предоставили своето обяснение защо дозата, дадена на Пайк, се е оказала несмъртоносна, макар че медицински експерти вече дават свои теории.

Д-р Джоел Зивот, професор в Медицинския факултет на Университета „Емори“, който заяви пред BBC, че е бил нает от правния екип на Пайк като медицински експерт, каза, че тя най-вероятно така и не е достигнала достатъчно ниво на пентобарбитал в кръвта, за да се предизвика апнея и сърдечно-съдова недостатъчност.

Пайк беше в очакване на смъртно наказание заради жестоко престъпление от 1995 г., при което подмамва съперница за романтични отношения в гориста местност и я измъчва с макетен нож – издълбавайки пентаграм на гърдите ѝ - след което разбива главата ѝ с парче асфалт, вземайки парче от черепа на жертвата за спомен.

Какво следва?

От щатския департамент по корекции добавиха, че Пайк е била транспортирана в медицинско заведение извън затвора. Един от нейните адвокати съобщи, че в болницата ѝ се „прилагат животоспасяващи мерки“.

Здравословното ѝ състояние остава неизяснено към четвъртък сутринта.

В своя коментар по имейл до BBC Зивот казва: „Много е възможно в резултат на забавянето на началната реанимация тя да получи мозъчно увреждане“.

Мей Мартинес, майката на Колийн Слемър, която настояваше за екзекуцията на Пайк, заяви пред NBC News, че случилото се е било „пълен хаос“.

Противниците на смъртното наказание също реагираха бързо. Мая Фоа, главен изпълнителен директор на международната юридическа организация Reprieve, заяви: „Не можем да знаем какво точно се е объркало, защото толкова много неща се случиха зад завесата - смъртоносната инжекция разчита на потайност на всеки етап, за да скрие насилието от отнемането на човешки живот от държавата“.

Властите все още не са обявили дали ще направят нов опит да екзекутират Пайк. В историята съществува прецедент властите да правят втори опит за екзекутиране на осъдени на смърт.

Междувременно Шип, приятелят и съучастник на Пайк, остава в затвора, след като е бил щаден от смъртно наказание според щатския закон. Той е бил на 17 години по време на убийството на Слемър.

Случвало ли се е това преди?

Опитът за екзекуция на Пайк не е първият в Тенеси през 2026 г., който не протича по план.

Екзекуцията на Тони Карудърс, който беше осъден за отвличането и убийството на трима души през 1994 г., беше отложена през май, след като персоналът не успя да намери вена за инжектирането. Той получи едногодишно отсрочване от губернатора Бил Лий.

В по-широк мащаб в САЩ въпросът с провалените екзекуции продължава да буди тревога. През 2022 г. повече от една трета от екзекуциите в САЩ са били провалени или изключително проблематични според Информационния център за смъртното наказание (DPI) – организация, която предоставя статистика и изследвания относно смъртното наказание, без да заема морална позиция по въпроса.

От DPI заявяват, че смъртоносната инжекция има най-висок процент на провалени екзекуции.

Инцидент в Оклахома през 2014 г. придоби особена известност. Екзекуцията на Клейтън Локет беше отложена след 20 минути, тъй като смъртоносната инжекция от три лекарства не сработи правилно поради пукната вена, след което той започна да се гърчи и да се тресе неконтролируемо.

В САЩ 27 от 50-те щата предвиждат смъртно наказание съгласно щатското си законодателство. Федералното правителство също може да извършва екзекуции, след като президентът Доналд Тръмп, поддръжник на смъртното наказание, премахна мораториума миналата година. Властите обаче все още не са извършили нито една екзекуция оттогава.