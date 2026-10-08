Нова екзекуция на Криста Пайк може да е невъзможна заради евентуално мозъчно увреждане

Криста Пайк плаче, след като е осъдена на смърт на 30 март 1996 г. в Ноксвил, щат Тенеси

Криста Пайк оцеля след два неуспешни опита за екзекуция.

Случаят е безпрецедентен за САЩ, смята се, че Пайк е първият човек, оцелял след смъртоносна инжекция.

Тенеси спира всички екзекуции за годината, губернаторът Бил Лий разпорежда независимо разследване на провала.

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

Майката на жертвата на Криста Пайк заяви, че е очаквала осъдената на смърт да оцелее и вече губи надежда, че тя някога ще бъде екзекутирана.

Пайк, на 50 години, трябваше да стане първата жена, екзекутирана в щата от над 200 години насам за убийството на Колийн Слемър през 1995 г. Тя обаче оцеля след два неуспешни опита за екзекуция чрез смъртоносна инжекция и сега е в съзнание и говори, съобщиха адвокатите ѝ във вторник.

Майката на Слемър, Мей Мартинес, заяви пред WBIR, че през цялото време е знаела, че Пайк няма да умре, и че ако бъде направен нов опит за екзекуция, съществува вероятност тя отново да оцелее.

„Няма значение какво мисля аз, те ще направят това, което са решили“, каза тя пред медията, когато беше попитана какъв би искала да бъде изходът при следващ опит.

Смята се, че Пайк е първият човек в историята на САЩ, оцелял след екзекуция чрез смъртоносна инжекция.

Тя е осъдена на смърт за жестокото убийство на своята 19-годишна съученичка Слемър през януари 1995 г. Пайк я убива в пристъп на ревност, тъй като подозира, че жертвата иска да ѝ отнеме приятеля.

Миналата сряда Пайк беше в критично състояние и беше поставена на апаратна вентилация, след като беше откарана по спешност от затвора с максимална сигурност „Ривърбенд“ в Нашвил в болница.

„Въпреки всички обстоятелства, Криста Пайк е в съзнание, говори и продължава да получава жизненоважни медицински грижи“, заявиха адвокатите ѝ във вторник.

„Въпреки тежките увреждания, които е получила по ръцете си, тя все още е с белезници и прикована с вериги към леглото. Възстановяването ѝ е безпрецедентно от медицинска гледна точка. Съдбата ѝ остава неясна, но най-малкото очакваме продължително възстановяване“, допълниха те.

Според адвокатския екип на Пайк са ѝ били приложени две дози пентобарбитал с помощта на най-малко седем игли, като една от тях е излязла от ръката ѝ, огъната под ъгъл от 90 градуса.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий спря всички останали екзекуции в щата за тази година и в събота обяви, че директорът на затворническата система Франк Страда ще подаде оставка.

Губернаторът Лий също така разпореди независимо разследване, водено от бившия федерален прокурор Ед Стантън, което трябва да установи какво е причинило провала.

Правен експерт заяви пред The Post , че за да може щатът да направи нов опит да екзекутира Пайк, тя трябва да е психически способна да разбира наказанието, на което е подложена.

„Тя не може да бъде екзекутирана, ако е получила мозъчно увреждане и не разбира съдебната процедура“, заяви професор Дебора Дено от юридическия факултет на университета „Фордъм“.

Върховният съд на Съединените щати призна през 2019 г. по дело, свързано с пациент с деменция, че не може да се екзекутира човек, който не осъзнава наказанието, което ще му бъде наложено.

Адвокатите на Пайк призоваха губернатора Лий да замени смъртната ѝ присъда, като заявиха, че тя е „претърпяла по-тежко наказание от всеки друг човек в историята на американското смъртно наказание“.

В петък те внесоха съдебно искане към Департамента за изправителни учреждения на Тенеси (TDOC) да „защити и съхрани всички доказателства“ във връзка с опита за екзекуция на Пайк.