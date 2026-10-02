3 причини Криста Пайк да оцелее след две смъртоносни инжекции

Криста Пайк все още е жива, какво следва след неуспешната екзекуция в САЩ

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Н еуспешният опит на щат Тенеси да екзекутира осъдената на смърт Криста Пайк остави правни експерти, медицински специалисти и щатски служители в търсене на отговори, след като според информациите тя е оцеляла след две дози пентобарбитал и е била транспортирана в болница.

Случаят вече подтикна губернатора на Тенеси Бил Лий да спре оставащите планирани екзекуции в щата за годината и да разпореди независима проверка. Експерти, интервюирани от Newsweek, заявиха, че се открояват три възможни обяснения: медикаментите може никога да не са навлезли правилно в кръвния поток на Пайк, пентобарбиталът може да е бил неефективен или Пайк може да е имала необичайна физиологична реакция към лекарството.

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Щатските служители не са оповестили публично състоянието на Пайк. Вестник „The Tennessean“ съобщи в четвъртък, че медицинският персонал работи за спасяването на живота ѝ, въпреки че Медицинският център към университета „Вандербилт“ отказа коментар при запитване и пренасочи въпросите към Департамента по корекции в Тенеси.

От департамента са заявили пред Newsweek: „В момента не сме в състояние да предоставим информация относно състоянието на Пайк. Тя остава в медицинско заведение извън затвора“.

CHRISTA PIKE: In a previous video, #ChristaPike speaks candidly about her death sentence and what it means to know that the state intends to execute her.



Pike was sentenced to death for the 1995 murder of 19-year-old Colleen Slemmer. Her execution was scheduled for today, but… pic.twitter.com/eHmBUMfHRO — The Docket Diva™️ (@_LaJanee_) September 30, 2026

Американският сенатор Марша Блекбърн от Тенеси, която е и кандидат за губернатор от Републиканската партия, нарече ситуацията „трагична“ в X в четвъртък, като по-късно добави: „Въпреки че трябва да има задълбочен преглед на случилото се и защо процесът се провали, отговорът е прост: върнете електрическия стол и раздайте бързо правосъдие за тези жертви. Като ваш губернатор ще направя точно това“.

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Джери Грийн, кандидат за губернатор от Демократическата партия и член на градския съвет на Мемфис, заяви частично в X, че „смъртното наказание винаги е било нечовешко, скъпо и субективно. А Марша Блекбърн иска да върне една от най-жестоките форми на смъртно наказание - електрическия стол“. Тя добави, че ще наложи мораториум върху бъдещите екзекуции, ако бъде избрана.

Криста Пайк Източник: БТА/AP

Корина Барет Лейн, автор на „Тайните на държавата убийца: Неразказаната история на смъртоносната инжекция“ и преподавател по право в Юридическия факултет на Университета в Ричмънд, заяви, че случаят с Пайк изглежда несъпоставим с нито една предишна съвременна екзекуция със смъртоносна инжекция.

„Никога не сме имали човек, който да е оцелял след собствената си екзекуция, докато лекарствата влизат в тялото му“, каза Лейн.

„Имали сме няколко случая... при които хора са оцелявали, защото екзекуторите не са успели да открият подходяща вена. Но това е първият път, когато са имали достъп до вените и въпреки това тя е жива.“, допълва Лейн.

Криста Пайк все още е жива, какво следва след неуспешната екзекуция в САЩ

Лейн обясни, че една от възможностите е венозният катетър да се е повредил по време на процедурата, карайки медикаментите да навлязат в околната тъкан вместо в кръвния поток на Пайк.

Адвокат Стивън Ферел съобщи пред журналисти в четвъртък, че правният екип на Пайк от месеци е предупреждавал, че нейната медицинска история и състоянието на вените ѝ могат да затруднят поставянето на абокат, повишавайки риска от мъчителна и продължителна екзекуция.

Според свидетелски разкази, по време на опита за екзекуция Пайк се е оплакала, че ръката ѝ се усеща така, сякаш „ще се пръсне“. Според Лейн това описание съответства на т.нар. инфилтрация, при която лекарството изтича извън вената в тъканите, след като катетърът се измести.

Джоел Зивот, професор в Медицинския факултет на Университета „Емори“, назначен от правния екип на Пайк като медицински експерт (но говори пред „Newsweek“ в лично качество), изрази подобна теория. Зивот заяви, че едно от възможните обяснения е повреда във венозната линия, довела до изтичане на пентобарбитала извън кръвоносните съдове. Той посочи, че това би обяснило защо Пайк е била засегната от медикамента, но въпреки това е оцеляла.

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Зивот подчерта, че правилно приложена доза пентобарбитал би трябвало да бъде смъртоносна.

„Един правилно проведен курс би трябвало да я убие“, каза той.

Възможно ли е самият пентобарбитал да е бил неефективен?

Втората възможност е свързана със самото лекарство.

Както Лейн, така и Зивот заявиха, че вариантът с развален или неефективен пентобарбитал не може да бъде изключен.

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„Другата възможност е самият пентобарбитал да е бил с лошо качество“, каза Зивот, отбелязвайки, че подробностите за това как се доставят и приготвят медикаментите за екзекуция често се пазят в пълна тайна.

Лейн припомни предишните проблеми на щат Тенеси със съхранението и боравенето с подобни препарати. Тя отбеляза, че щатът вече веднъж е спирал екзекуциите и е провеждал независима проверка, след като бяха открити нередности в протокола. Според Лейн тази проверка е установила проблеми, свързани със съхранението на специално приготвените субстанции, които изискват строг температурен контрол.

„Може да са били слаби медикаменти“, посочи Лейн.

„Може да са били с добро качество, но съхранявани неправилно“, казва Лейн.

Какво представлява пентобарбиталът?

Пентобарбиталът е барбитуратен седатив, използван от няколко щата в протоколи за екзекуция с едно-единствено лекарство. В достатъчно високи дози той има за цел да доведе до пълна загуба на съзнание, да спре дишането и в крайна сметка да причини смърт.

Осигуряването на пентобарбитал за екзекуции обаче стана изключително трудно през последните години.

Според данни, събрани от изследователи на смъртното наказание, големите фармацевтични производители многократно са се противопоставяли техните продукти да бъдат използвани за умъртвяване. Един от производителите заяви още през 2015 г., че „твърдо възразява“ срещу използването на неговите медикаменти за екзекуции, докато други компании въведоха договорни ограничения, за да предотвратят подобно приложение.

Лейн обясни, че щатите все по-често се обръщат към специализирани аптеки за индивидуално приготвяне на лекарства по рецепта (т.нар. compounding pharmacies) и алтернативни вериги за доставки. Тя изтъкна, че тези споразумения будят притеснения относно контрола на качеството, тъй като така приготвените инжекционни препарати подлежат на различни стандарти за производство и надзор спрямо масово произвежданите фармацевтични продукти.

Лейн подчерта, че развалени медикаменти не могат да бъдат изключени, но добави, че остава невъзможно да се знае точно какво се е случило в случая на Пайк без допълнителни доказателства.

И Лейн, и Зивот обаче отбелязаха, че към момента няма публично достъпни доказателства, че използваните при Пайк медикаменти са били дефектни.

Възможно ли е Пайк да е имала необичайна реакция към лекарството?

Лейн предупреди да не се бърза с извода, че има само една възможна причина.

Човешкият организъм може да реагира различно на медикаменти и теоретично е възможно Пайк да е изпитала необичайна физиологична реакция. Въпреки това тя подчерта, че фактът, че затворникът остава жив след инжектирането на смъртоносните дози, е случай без аналог в известната ѝ практика.

За какво Криста Пайк беше осъдена на смърт?

Пайк бе осъдена за убийството на Колийн Слемър през 1995 г. Днес Пайк е на 50 години, а по време на престъплението е била едва на 18.

Пайк се запознава със Слемър по време на участието си в държавната програма „Job Corps“ в Ноксвил, която осигурява на младежи от семейства с ниски доходи образование и професионално обучение.

Прокурорите твърдят, че Пайк е изпитала ревност към Слемър, като я обвинила, че се опитва да открадне приятеля ѝ Тадарил Шип. На 12 януари 1995 г. Пайк, Шип и друг студент подмамват Слемър в уединена зона близо до кампуса на Университета в Тенеси, където Пайк и Шип я измъчват, бият и убиват. Шип също така издълбава пентаграм върху гърдите ѝ.

Според свидетелски показания по време на процеса Пайк е запазила парче от черепа на Слемър, което по-късно показвала на съучениците си.

Тя бе призната за виновна в предумишлено убийство и заговор и беше осъдена на смърт през 1996 г., когато беше на 20 години.

Губернаторът на Тенеси Бил Лий отказа молбата ѝ за помилване в понеделник.

Какво следва оттук нататък?

Щатските служители все още не са обяснили публично защо екзекуцията се е провалила.

Департаментът по корекции в Тенеси заяви, че е спазил одобрения щатски протокол и съобщи, че Пайк е била транспортирана в медицинско заведение извън затвора след процедурата.

Протоколът за екзекуция в Тенеси позволява на длъжностните лица да инжектират втори комплект спринцовки, ако затворникът не е мъртъв след първия. В протокола обаче не се уточнява какво трябва да се случи, ако затворникът остане жив и след втория комплект - въпрос, който разследващите най-вероятно ще проучат.

Провалената екзекуция идва броени месеци след като друг опит за умъртвяване - на затворника Тони Карудърс - беше отменен, след като служителите не успяха да открият подходяща вена. Този инцидент предизвика нова вълна от проверки на процедурите за смъртоносна инжекция в Тенеси.

По време на пресконференция в четвъртък адвокатът на Пайк, Ранди Спайви, заяви, че тя е в критично състояние и получава животоспасяващи грижи в болница, въпреки че на правния ѝ екип не са предоставени повече подробности.

Нито Лейн, нито Зивот смятат, че наличната публична информация е достатъчна, за да се установи с точност какво се е случило. И двамата посочиха, че категоричните отговори ще зависят от все още неразкрити данни, включително медицински досиета, подробности за използваните венозни линии и спецификациите на самия пентобарбитал.

„Трудно е да се каже“, обясни Зивот.

„Тя би могла да оцелее без трайни увреждания, да оцелее със серия от увреждания, включително мозъчни, или да умре в болницата. Всеки от тези сценарии е възможен“, допълва Зивот.