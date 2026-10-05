Свят

Четири дни след провалената екзекуция: Какво е състоянието на Криста Пайк

„Тя все още е в болницата, на командно дишане, в критично състояние. Все още не знаем каква е прогнозата и може да не знаем в продължение на няколко дни“, заяви адвокатът на Пайк – Стивън Ферел

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 октомври 2026, 10:18
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А двокатът на Криста Пайк – Стивън Ферел, даде разяснения за тежкото здравословно състояние на своята клиентка и правната неизвестност около нейния случай след неуспешните опити за екзекуция.

В ефира на CNN водещият Джейк Тапър повдигна въпроса за здравословното състояние на Пайк и реакцията на властите в Тенеси. По думите на Ферел състоянието ѝ остава изключително критично

„Тя все още е в болницата, на командно дишане, в критично състояние. Все още не знаем каква е прогнозата и може да не знаем в продължение на няколко дни“, заяви той.

На въпроса дали медицинският екип е успели да обясни как тя е оцеляла след двата опита за екзекуция, адвокатът обясни: „Не са. И държа да подчертая, че не се консултираме директно с лекарите. Тя има упълномощено лице за медицински грижи, чрез което получаваме информация. Не съм сигурен какво точно са казали на това лице, но това е всичко, което знаем“. 

Достъпът до самата Криста Пайк е напълно ограничен, потвърди Ферел. „Не съм я посещавал. А и тя е под охрана. Не съм сигурен кой може да я е посещавал, но аз със сигурност не съм я виждал“, посочи той. 

Относно бъдещите действия на щатските власти и липсата на официални съобщения от страна на губернатора или главния прокурор на Тенеси за евентуална нова дата за изпълнение на присъдата, юридическият представител заяви, че не знае нищо по въпроса. 

„Знам само, че губернаторът наистина отложи всички екзекуции в Тенеси до края на тази година, което практически съвпада с края на неговия мандат. Сега кандидатът за губернатор Марша Блекбърн обяви, че ще се опита да използва електрическия стол, което би изисквало законодателното събрание на Тенеси да промени закона. Но предстои да видим какво ще бъде бъдещето. 

Мисля, че едно от основните неща, които ще държат въпроса отворен за известно време, е фактът, че не знаем каква е прогнозата – имам предвид дългосрочната прогноза. Дори да се възстанови, тя може да не се възстанови напълно. Не сме имали никакви дискусии по този въпрос. Главната прокуратура на Тенеси досега не ни е дала никакви индикации какви са намеренията им“, обясни адвокатът.

В заключение, на въпрос какви действия трябва да предприеме щатът оттук нататък, Стивън Ферел изрази категоричната си позиция за смекчаване на наказанието: „Смятам, че най-малкото, което губернаторът трябва да направи, е да замени смъртното наказание на г-жа Пайк с доживотен затвор“

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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