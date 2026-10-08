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Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

50-годишната Пайк, която беше осъдена на смърт за убийството на Колийн Слемър заедно с тогавашния си приятел през 1995 г., оцеля след две смъртоносни инжекции на 30 септември. Експерти описват случая като безпрецедентен

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 октомври 2026, 12:17
Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака
Криста Пайк   
Източник: БТА/AP

Криста Пайк е „изправена на крака и ходи“ в болницата след неуспешния опит да бъде екзекутирана миналата седмица в американския щат Тенеси, съобщи член на нейния правен екип.

50-годишната Пайк, която беше осъдена на смърт за убийството на Колийн Слемър заедно с тогавашния си приятел през 1995 г., оцеля след две смъртоносни инжекции на 30 септември. Експерти описват случая като безпрецедентен.

В изявление късно в сряда за предаването Today на BBC Radio 4 адвокат Стивън Ферел каза, че не е разговарял директно с Пайк, но е научил, че тя за първи път се движи из болничната си стая, макар и ментално все още да е „замаяна“.

По-рано съдът разпореди на щата Тенеси да запази всички доказателства, свързани с неуспешната екзекуция. Тези доказателства биха могли да положат основата за бъдещо съдебно дело срещу щата.

Случаят на Пайк навлиза в неизследвана територия, тъй като се смята, че тя е единственият човек, оцелял след опит за екзекуция чрез смъртоносна инжекция. Неуспешната екзекуция беше наречена „пълен хаос“ от майката на Слемър, която беше сред хората, настояващи Пайк да бъде умъртвена.

Приятелят на Пайк по време на жестокото убийство на Слемър, Тадарил Шип, беше спасен от смъртно наказание, тъй като по време на извършване на престъплението законно не е бил пълнолетен. Той остава в затвора. Пайк е била на 18 години, а Шип – на 17, когато пребиват, изтезават и убиват 19-годишната Слемър, с която се запознали в тренировъчен лагер за проблемни младежи.

В предишните си съобщения за състоянието на Пайк след опита за екзекуция, нейният екип заяви, че тя е в съзнание, говори и изпитва гняв и объркване. Тогава беше съобщено, че тя е завързана с белезници към леглото.

В най-новите си съобщения за BBC Ферел каза, че Пайк продължава да изпитва последниците от лекарството пентобарбитал, което е било инжектирано в тялото ѝ на две дози от затворническия персонал по време на насрочената екзекуция на 30 септември.

След като станало ясно, че Пайк няма да умре, тя беше откарана в болница, където първоначално бе в безсъзнание и в критично състояние. Към късно във вторник обаче тя вече е била „сравнително добре“, каза Ферел пред BBC.

„Това, което ми бе описано, е че физически се случват доста неща – ръцете ѝ са силно пострадали и тя не може да ги използва много“, каза още той. Относно физическите ѝ движения адвокатът добави: „Днес тя се изправи и ходи за първи път, но само из стаята, не много далеч“.

Засягайки психическото ѝ състояние, той каза: „Мисля, че това е едновременно добре и зле. Добре е, че е сравнително адекватна, но същевременно е някак замаяна. Лесно губи мисълта си и забравя накъде се е упътила“.

Ферел каза, че все още много неща около това какво следва остават неизвестни. „Предполагам, че състоянието на Пайк ще продължи да се подобрява, но може да има и трайни увреждания. Все още не знаем“. Той добави, че екипът иска Пайк да получи психологическа подкрепа, тъй като това „очевидно е необходимо сега“.

Ферел и колегите му, които още преди опита за екзекуция подчертаха, че Пайк има здравословно състояние, което би затруднило метода с инжекцията, се противопоставят на всеки нов опит на щатските затворнически власти да приложат същия подход.

Те също така призовават губернатора на щата, Бил Лий, да замени наказанието на Пайк с по-лекото – доживотен затвор без право на замяна.

Междувременно привържениците на смъртното наказание в Тенеси предложиха да се използва друг метод. Сенатор Марша Блекбърн, републиканският кандидат за губернатор на щата на изборите следващия месец, заяви: „Върнете електрическия стол“.

Запитан по време на съдебно изслушване в сряда дали щатът възнамерява отново да насрочи екзекуцията на Пайк, главният прокурор на щата заяви, че не знае.

Засега губернаторът на Тенеси Бил Лий разпореди спиране на всички екзекуции в щата до края на годината и заяви, че иска отговори за това какво се е объркало. Шефът на затворите в щата подава оставка след неуспешната екзекуция.

Съдебното изслушване в сряда беше свързано със запазването на доказателствата след първия опит. Съдията Ай'Ашия Майлс разпореди, че „всичко, което е било в самата стая, трябва да бъде запазено и съхранено“, включително системи за инфузия и спринцовки, както и отпадъци като опаковки, листовки и етикети.

Съдийката поиска и документация за психологическото състояние на Пайк преди, по време на и след опита за екзекуция на 30 септември. Тя съветва щата да положи „специални грижи“, за да не изгуби или изтрие случайно информация, която може да е от значение за случая.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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