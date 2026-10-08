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Първа екзекуция след провала с Криста Пайк: Умъртвиха мъж в Тексас със същото лекарство

Адвокатите на 46-годишния Джамал Хауърд бяха поискали от съдия да спре екзекуцията с оглед на провалените инжекции на Пайк миналата седмица, но съдът отхвърли исканията им

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 октомври 2026, 09:26
Първа екзекуция след провала с Криста Пайк: Умъртвиха мъж в Тексас със същото лекарство
Източник: iStock/GettyImages

О съден на смърт затворник беше екзекутиран в сряда вечерта в щата Тексас чрез смъртоносна инжекция. Това е първата екзекуция в САЩ след неуспешния опит за умъртвяване на Криста Пайк миналата седмица.

Адвокатите на 46-годишния Джамал Хауърд бяха поискали от съдия да спре екзекуцията с оглед на провалените инжекции на Пайк миналата седмица, според американския партньор на BBC, CBS News.

Съдът обаче отхвърли исканията им и той получи фатална доза пентобарбитал в държавния затвор в Хънтсвил. Смъртта му беше констатирана в 20:03 ч. местно време.

Хауърд беше осъден на смърт за убийството на продавачка в магазин по време на извършен от него обир през 2000 г.

Адвокатите му твърдяха, че тъй като Тексас планира да инжектира Хауърд със същото лекарство – пентобарбитал, което беше използвано при Пайк, той е изложен на същите рискове. Те също така заявиха, че запасите на Тексас от това лекарство са с влошено качество, както твърдяха и адвокатите на Пайк.

Съдът на два пъти отхвърли жалбите им, а Върховният съд на САЩ също отхвърли обжалването късно в сряда.

„Тексас не трябва да бърза да върви по стъпките на Тенеси, спирането на екзекуцията би предотвратило това“, бяха заявили адвокатите на Хауърд, според CBS.

Адвокатите на Хауърд поискаха и от губернатора на Тексас Грег Абът, републиканец, да отложи екзекуцията с 30 дни, за да могат да поискат допълнителна информация за лекарството, използвано при умъртвяването. Губернаторът не уважи искането за отлагане.

Хауърд е бил на 20 години, когато застрелва 42-годишната Вики Суартаут, работеща в магазин в Тексас. Хауърд откраднал стек цигари и 114 долара от касата.

Запитан дали има последно изявление преди екзекуцията си, Хауърд се извинил на семейството на Суартаут, което го наблюдавало от стаята за свидетели, съобщават американските медии.

„Надявам се да приемете извинението ми и се моля за вашата прошка. Съжалявам за случилото се. Надявам се някой ден да успеете да ми простите“, казал Хауърд.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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