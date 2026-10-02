Свят

Криста Пайк все още е жива, какво следва след неуспешната екзекуция в САЩ

Адвокат Ранди Спайви призова губернатора да замени присъдата ѝ, заявявайки, че тя е понесла наказание, „по-голямо от това на всеки друг човек в историята на американското смъртно наказание“

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 10:25
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О съдената на смърт в Тенеси Кристa Пайк е в „критично състояние и получава животоспасяващи грижи“ в болница, след като оцеля при два опита за смъртоносна инжекция, което накара губернатора на Щата да спре всички екзекуции до края на годината.

„В момента нямаме ясна представа за нейната прогноза, нито подробна информация за здравословното ѝ състояние. Но знаем, че в момента тя е жива“, каза адвокатът ѝ Ранди Спайви пред журналисти в четвъртък.

Сега нейните адвокати настояват присъдата ѝ да бъде заменена. 50-годишната Пайк беше осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на Колийн Слемър.

Какво се случи

След поредица от съдебни дела в последния момент, Кристa Пайк беше привързана към количка в сряда вечерта, готова да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от 200 години насам, пише Си Ен Ен (CNN).

Но след като ѝ бяха инжектирани две уж смъртоносни дози пентобарбитал, Пайк все още беше жива и хъркаше силно, докато журналистите, избрани да присъстват на екзекуцията, се гледаха един друг, чудейки се какво става.

„Нищо от това не беше нормално. Отразявах всички екзекуции миналата година и повечето от тях тази година. Не сме виждали нищо подобно. Нещата минаха наистина зле“, каза Катрин Суини, репортер от WPLN.

Пайк е в критично състояние и получава животоспасяващи медицински грижи, съобщи нейният правен екип в четвъртък следобед. Адвокат Ранди Спайви призова губернатора да замени присъдата ѝ, заявявайки, че тя е понесла наказание, „по-голямо от това на всеки друг човек в историята на американското смъртно наказание“.

Неуспешната екзекуция на Пайк, която беше осъдена на смърт за убийството през 1995 г. на 19-годишната Колийн Слемър, повдига сериозни въпроси за това какво се е объркало по време на екзекуцията и какво следва оттук нататък.

Губернаторът Бил Лий, републиканец, обяви, че ще отмени последната оставаща екзекуция в Щата за тази година, докато независим преглед установи „какво точно се е случило“ в случая с Пайк, според Асошиейтед Прес. „Губернаторът съвсем основателно призова за разследване. Трябва да разберем какво се е случило“, заявиха в съобщение от канцеларията на главния прокурор на Тенеси Джонатан Скрмети.

Това е втората подобна заповед по време на мандата на Лий: Той по подобен начин спря екзекуциите през 2022 г., когато заяви, че е научил, че правилната процедура за тестване на смъртоносните лекарства не е била спазена.

Това беше поредният гаф за щат, който продължава с екзекуциите след няколко години на проблеми, включително друг неуспешен опит за екзекуция по-рано тази година. След последния провал, критиците на смъртното наказание призоваха за спиране на екзекуциите не само в Тенеси, но и в останалите 27 щата, които все още прилагат смъртно наказание.

„Щатът Тенеси показа на света, че не може да му се има доверие да прилага смъртно наказание по начин, който запазва човешкото достойнство и върховенството на закона. Това трябва да спре веднага“, заяви в обръщение Лора Портър, изпълнителен директор на Американската кампания за край на смъртното наказание.

Тенеси не е единственият щат. Множество щати имаха проблеми със смъртоносните инжекции през последните години, което доведе до появата на нови методи, като екзекуции с азотен газ, и връщането на стари методи, като разстрел.

Основният проблем със смъртоносната инжекция е, че тя представлява „Франкенщайн версия“ на медицинска процедура, каза Корина Барет Лейн, професор в Юридическия факултет на Университета в Ричмънд и автор на книгата от 2025 г. „Тайните на държавата екзекутор: Неразказаната история на смъртоносната инжекция“.

Тези екзекуции обикновено включват лекарства с съмнително качество, немедицински персонал, който ги инжектира, и пациенти с изключително слаби вени, каза Лейн. Процентът на грешки и провали при смъртоносните инжекции е два пъти по-висок от този при другите методи, допълни тя.

„Има цялата деликатност и нужда от прецизност на медицинския модел, но след това е изкривен, за да пасне на нуждите на екзекутора. Това е рецепта за бедствие от самото начало“, каза тя.

В изявление правният екип на Пайк посочи няколко възможни проблема. „Тази вечер щатът Тенеси за пореден път не успя да извърши законна екзекуция“, заявиха адвокатите Спайви и Кели Глийсън.

„Не изпитваме никакво удоволствие от това, че се оказахме прави, но опасенията, повдигнати от г-жа Пайк, се потвърдиха: труден достъп до вените, спукани вени, разграден пентобарбитал, липса на спешна медицинска помощ, когато нещата неизбежно се объркат – и всичко това според протокол, който остава обгърнат в тайна“, казаха защитниците на Пайк.

Линейки край мястото, на което щата Тенеси опита да екзекутира Криста Пайк
Линейки край мястото, на което щата Тенеси опита да екзекутира Криста Пайк Източник: БТА/AP

Хронология на опита за екзекуция

Първоначално беше планирано Пайк да бъде екзекутирана в сряда сутринта, но съдебни обжалвания в последния момент забавиха екзекуцията за по-късно през деня. Тори Геснър от WKRN, един от медийните свидетели, предостави подробна хронология на екзекуцията на Пайк.

Свидетелите бяха отведени в стаята за наблюдение в 18:41 ч., каза тя. Щори, които гледат към залата за екзекуции, бяха отворени в 19:26 ч., след което Пайк направи последното си изявление. В 19:34 ч. Пайк казала, че има чувството, че ръката ѝ ще се пръсне, и през следващите минути изглеждала така, сякаш говори, диша, стене и хърка, разказва Геснър.

Щорите на стаята бяха спуснати в 19:46 ч. и отново отворени в 19:49 ч. В този момент Пайк е хъркала с отворена уста. След това щорите бяха спуснати в 20:05 ч. и останаха затворени, докато свидетелите не бяха изведени от района в 20:53 ч.

Правният екип на Пайк представи и други подробности в четвъртък. Екипът по екзекуцията е прекарал един час в опити да постави абокат и е използвал най-малко седем игли в лявата ѝ ръка, каза Спайви. „Миналата вечер не ми дава мира. Това, което видях снощи, е нещо, което никога, ама никога повече не трябва да се случва“, каза той.

Друг адвокат, Стивън Ферел, каза, че никой от правния ѝ екип не я е виждал и отказа да спекулира какво преживява тя. Най-големият страх на Пайк „не беше страхът от смъртта. Беше страхът от продължителна, болезнена, травматична смърт. Точно това се случи, само че без смъртта “, каза Ферел. 

Медийните свидетели заявиха, че са имали слаба представа какво точно се случва. „Не мога да наблегна достатъчно на това колко голяма част от случилото се стана зад затворена завеса, докато Кристa Пайк все още беше жива“, каза Стивън Хейл, репортер за Nashville Banner.

Джон Норт, журналист от WBIR, повтори това мнение. „Очевидно имаме много въпроси за това какво видяхме и какво не видяхме, защото имаше моменти, в които щорите бяха спуснати за нас, и моменти, в които бяха вдигнати. Изглеждаше, че това не мина така, както те смятаха, че трябва да мине“, каза той.

Щатът твърди, че е спазил протокола

Департаментът по изпълнение на наказанията в Тенеси заяви, че е действал според протокола по време на неуспешната екзекуция.

„Департаментът спази всяка стъпка от законния и утвърден протокол за екзекуция на Щата, одобрен от Главната прокуратура. Химикалът за смъртоносна инжекция в протокола последователно е бил ефективен и протоколът не позволява допълнителни процедури извън извършеното тази вечер. Кристa Пайк е транспортирана в медицинско заведение извън затвора“, се казва в изявление на департамента.

Протоколът за екзекуция със смъртоносна инжекция в Тенеси е изложен в документ от 44 страници, изготвен от Департамента по изпълнение на наказанията, според копие, получено от Информационния център за смъртното наказание.

Стъпка по стъпка протоколът се използва за „осигуряване на хуманна и конституционна екзекуция на затворници, осъдени на смърт“ и забранява на служителите да се отклоняват от процедурата. „Няма да има отклонение от Протокола, освен със заповед на комисаря“, се казва в документа.

Протоколът одобрява метод за смъртоносна инжекция само с едно лекарство – конкретно пентобарбитал, барбитурат, който може да причини смърт. В протокола се посочва, че 100 мл разтвор на пентобарбитал от 50 мг/мл (общо 5 грама) се проверяват, за да се потвърди съдържанието и срокът на годност 30 дни преди планираната екзекуция.

Документът очертава процедурите преди, по време и след екзекуцията. Персоналът подготвя основната доза от 100 мл разтвор на пентобарбитал в спринцовки, както и резервен комплект, „ако затворникът не е починал“, се казва в протокола.

Няма протокол за това какво се случва, ако този втори комплект не проработи.

Съществува съвсем ограничен прецедент за това какво следва. Въпреки че не е необичайно да има „провалена“ екзекуция, когато нещо се отклонява от официалния протокол, изключително рядко се случва една екзекуция просто да не успее да причини смърт, каза Остин Сарат, професор в колежа Амхърст и автор на няколко книги за смъртното наказание и смъртоносната инжекция.

В случай отпреди 80 години Уили Франсис оцелява на електрическия стол в Луизиана, само за да бъде екзекутиран при втори опит.

„Така че в случая с Пайк се намираме в известен смисъл в невиждана досега ситуация, тъй като тя оцеля след екзекуцията си“, каза той. Сарат смята Пайк за „първия човек, оцелял след смъртоносна инжекция, при която лекарствата са стигнали до тялото ѝ“.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
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