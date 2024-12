ИИВ: Падането на Асад ще навреди на доверието към Путин

С валянето на сирийския президент Башар Асад разклати доверието в руския президент Владимир Путин сред неговите съюзници, коментира Институтът за изследване на войната (ИИВ), цитиран от ДПА.

Краят на режима на Асад, продължил повече от две десетилетия“ е „стратегическо поражение за Москва и хвърли Кремъл в криза, докато търси начин да запази стратегическите си бази в Сирия“, написа ИИВ в последната си сводка, публикувана снощи.

След като превзеха големи градове като Алепо, Хама и Хомс само за няколко дни, ислямистките бунтовници вчера влязоха в Дамаск, обявиха свалянето на на Асад, а столицата за свободна.

Putin has been able to ensure the survivability of Assad himself, but Putin intervened in the Syrian Civil War with the primary objective of bolstering Assad's regime and preventing his loss of power – an objective that the Kremlin has failed to achieve.

