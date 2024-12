"Исторически ден за Близкия изток": Нетаняху приветства свалянето на Башар Асад

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху приветства отстраняването на сирийския президент Башар Асад като "исторически ден" и посочи, че той е бил "централно звено" от "оста на злото", предаде Франс прес.

"Това е исторически ден за Близкия изток" и "пряко следствие от ударите, които нанесохме на Иран и (ливанската шиитска групировка) "Хизбула" – основните поддръжници на режима на Асад", каза Нетаняху.

This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity but also is fraught with significant dangers.



We send a hand of peace to all those beyond our border in Syria: to the Druze, to the Kurds, to the… pic.twitter.com/yJZE3AZZJn