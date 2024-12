Кой беше сваленият сирийски лидер Башар Асад

С лед близо четвърт век начело на един потискащ свободите режим в Сирия, Башар Асад избяга, след като бунтовническите фракции навлязоха в сирийската столица Дамаск. Отпътуването на Асад в неизвестна посока е станало в най-голяма дискретност, отбелязва Франс прес. Той отлетял с частен самолет от международното летище на сирийската столица вчера вечерта в 22 ч. местно време, според Сирийския център за наблюдение на човешките права.

Al Jazeera's @hamdahsalhut looks back at Syrian President Bashar al-Assad's years in power after opposition groups captured the capital, Damascus, and announced the end of his 24-year rule. pic.twitter.com/oM6jXILoa0