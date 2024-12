Вижте тайните тунели на семейство Асад

Т айните тунели за бягство на семейство Асад бяха разкрити, след като сирийските бунтовници разкриха огромна луксозна подземна мрежа по време на набезите им, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

В социалните мрежи се появи видео, което се твърди, че показва имението на генерал-майор Махер Асад, показва бяло стълбище, врязано в пода, което се спуска под земята. Следват още две стълбища, слизащи още по-надолу.

Кадрите, за които се твърди, че са заснети от бунтовник, след това се накъсват, за да се покаже

огромна мрежа от празни, широки тунели с високи, извити тавани.

Massive tunnel complex beneath Maher Assad's mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi