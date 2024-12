Сирийци си правят селфита в резиденцията на Асад в Дамаск

Д есетки сирийци нахлуха в резиденцията на Башар Асад в шикозен квартал на сирийската столица Дамаск, превзета от бунтовниците, предаде Франс прес.

Мъже, жени и деца обикалят из 6-етажната сграда, която изглежда е била плячкосана по-рано през деня и в която документи са разхвърляни из стаите и са осеяли стълбищата. Портрет на Асад е хвърлен на земята на входа на партера.

The Syrian government appeared to have fallen early Sunday in a stunning end to the 50-year rule of the Assad family after a lightning rebel offensive.https://t.co/AkzQyWs0cw pic.twitter.com/YYTyHkrawa