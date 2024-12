Байдън: Падането на Башар Асад е историческа възможност за Сирия

П резидентът на САЩ Джо Байдън нарече падането на Башар Асад от власт „историческа възможност“ за Сирия, предаде АФП.

„Падането на режима е фундаментален акт на справедливост. Това е момент на историческа възможност за многострадалния народ на Сирия“, каза Байдън.

Той добави, че САЩ ще се ангажират с „всички сирийски групи“ по отношение на политическия преход след падането на президента Башар Асад.

„Ще се ангажираме с всички сирийски групи, включително в рамките на процеса, ръководен от ООН, за установяване на преход от режима на Асад към независима, суверенна Сирия „с нова конституция“, добави държавният глава.

Той заяви, че на сваления диктатор трябва да му бъде потърсена отговорност за неговото управление.

Байдън предупреди, че някои от бунтовническите групировки имат „собствено мрачно досие на тероризъм“, като добави, че Вашингтон ще прецени дали те са се смекчили.

„Някои от бунтовническите групировки, които свалиха Асад, имат собствено мрачно досие на тероризъм и нарушаване на човешките права“, каза той.

