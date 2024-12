Кой е Абу Мохамед ал-Джолани – лидерът на бунтовниците, които свалиха Асад в Сирия?

А хмед ал Шараа, ислямистки боец в края на 20-те си години, се връща от Ирак в Сирия през 2011 г. с шестима души и месечна стипендия от 50 000 долара от Абу Бакр ал Багдади, който впоследствие се превръща в най-издирвания терорист в света. Неговата мисия е да създаде сирийския клон на Ал Кайда - Джабхат Ал Нусра.

Понастоящем Шараа командва хиляди мъже в бунта, който доведе до свалянето на режима на Башар Асад в Сирия. Той е по-известен с псевдонима си Абу Мохамед ал-Джолани.

New leader of Syria, Abu Muhammad al-Jolani (May Allah protect him)💐❤️‍🩹 pic.twitter.com/NRJnrosc8X — W.A. Mubariz - وکیل احمد مبارز (@WakeelMubariz) December 8, 2024

Роден в саудитската столица Рияд в семейството на сирийски родители от окупираните от Израел Голански възвишения и израснал в Дамаск, Джолани казва в интервю за PBS през 2021 г., че е бил въодушевен от Втората палестинска интифада (въстание) срещу Израел в началото на 2000 г. Станал е джихадист в Ирак след американската инвазия през 2003 г. Дълбоките му познания за Сирия привличат вниманието на командирите му в Ирак, тъй като те искат да разширят позициите си в Сирия по време на въстанието в страната.

С течение на годините влиянието му нараства, въпреки че самоличността му се пази в тайна. По време на телевизионни интервюта той никога не се изправял директно пред камерата и винаги прикривал лицето си при публични изяви.

Публичният му дебют е във видеоклип от 2016 г., когато обявява, че се отделя от „Ал Кайда“, за да създаде, по думите му, сирийски антирежимния фронт с други местни фракции, наречен „Джабхат Фатех аш Шам“ (Фронт за завладяване на Леванта), който по-късно се променя на „Хаят Тахрир аш Шам“ (ХТС), или Организация за освобождение на Леванта.

„Тази нова формация няма никаква връзка с никоя външна партия“, каза той тогава, дистанцирайки я от радикалното си ислямистко минало.

Who is Abu Muhammad al-Jolani?

Once linked to Al-Qaeda, Jolani now leads Hayat Tahrir al-Sham, Syria's strongest rebel group. Known for his adaptability, he shifted from extremist roots to present himself as a pragmatic leader, pivotal in toppling Assad.

#دمشق_تتحرر#دمشق pic.twitter.com/sO4owowA6t — Mouzma Batool (@batoolmouzma265) December 8, 2024

Разделението беше стратегическо. Целта беше да се отблъснат атаките на световни сили като Съединените щати и Русия, които се намесиха в сирийската гражданска война, за да се справят с ислямистки групировки като Ал Кайда и ИДИЛ. Това беше и началото на постепенната трансформация на Джолани от класически антизападен джихадист в по-приемлив революционер. През 2021 г. той заяви, че няма желание да води война срещу западните държави.

През следващите години Джолани замени джихадисткото си камуфлажно облекло с блейзър и риза в западен стил, създаде полутехнократично правителство в Идлиб, над което групата му държеше контрол, и се промотира като жизнеспособен партньор в регионалните и западните усилия за ограничаване на влиянието на Иран в Близкия изток. Провежда операции срещу ИДИЛ, включително през 2023 г., когато е извършено убийството на лидера на групировката Абу Хюсеин ал-Хюсейни ал-Кураши.

„Вярвам, че всеки в живота си преминава през фази и преживявания. Докато растеш, се учиш и продължаваш да се учиш до последния ден от живота си“, казва Джолани в интервю за „Си Ен Ен“.

Тази седмица неговата група за първи път публично публикува истинското му име в изявление, в което обяви превземането на Хама.

„Той разкъса всички транснационални връзки и цели и изкорени агентите на ИДИЛ и "Ал Кайда" в районите, които контролира“, каза Дарин Халифа, старши съветник в базирания в Брюксел мозъчен тръст International Crisis Group.

По време на интервюто за „Си Ен Ен“ 42-годишният Джолани излъчваше увереност и се опитваше да представи умерен мироглед, като избягваше да споменава джихада и многократно представяше борбата си като „революция“ за освобождаване на Сирия от потисничеството на Асад.

Късните му медийни изяви също се опитват да популяризират лидерските му качества, придобити през годините, когато е управлявал 4 млн. души в провинция Идлиб, Северозападна Сирия.

В Идлиб той започна кампания за елиминиране на ИДИЛ, както и на потенциални заплахи за влиянието му, като арестува бивши командири и елиминира съперници.

Групи за защита на правата на човека и местни наблюдатели изразяват тревога относно по-скорошното отношение на ХДС към дисидентите в Идлиб, като твърдят, че групировката е провеждала сурови репресии срещу протести и е изтезавала и малтретирала дисиденти. Джолани заяви, че случаите на малтретиране в затворите „не са били извършени по наша заповед или указание“ и че ХДС вече е подвела под отговорност замесените лица.

Въпреки опитите да отдалечи групата си от екстремистките организации, САЩ все пак определиха новата му група като терористична организация и се насочиха към членове на ХТС, които някога са се сражавали за Ал Кайда, доказвайки, че опитите му за ребрандиране са неуспешни.

Who is Abu Muhammad al-Jolani?

Once linked to Al-Qaeda, Jolani now leads Hayat Tahrir al-Sham, Syria's strongest rebel group. Known for his adaptability, he shifted from extremist roots to present himself as a pragmatic leader, pivotal in toppling Assad.

#دمشق_تتحرر#دمشق pic.twitter.com/sO4owowA6t — Mouzma Batool (@batoolmouzma265) December 8, 2024

Но оттогава пейзажът в Сирия и Близкия изток се промени. На 7 декември режимът на Асад беше свален и това евентуално може да доведе до разбиване на т.нар. „Ос на съпротивата“ на Иран - мрежа от съюзнически регионални държави и милиции.

Джолани може би се позиционира така, че да играе ключова роля в този процес, надявайки се, че това ще му спечели благоразположение както в региона, така и на Запад.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase